Anche quest’anno le commedie originali di Eduardo De Filippo non sono disponibili sulla Rai Le commedie di Eduardo De Filippo non si trovano più in streaming per questioni relative alla contrattazione dei diritti d’autore.

Natale 2023 non sarà scandito dal ciabattare di Concetta e dal borbottìo di Luca Cupiello. E nemmeno dall'incedere lento o rabbioso o degli altri personaggi usciti dalla penna e dalla maestrìa attoriale di Eduardo De Filippo. Tutta la produzione eduardiana per la tv di Stato, il teleteatro che dagli anni Sessanta agli anni Ottanta tanto contribuì alla popolarità del commediografo napoletano, dal 2022 non è più disponibile in streaming Rai, sulla piattaforma Raiplay. Le commedie di Eduardo De Filippo non si trovano più in streaming per questioni relative alla contrattazione dei diritti d'autore, questo è quanto si sa dalla Rai, nient'altro.

Quel che resta sulla piattaforma streaming della tv italiana è poca roba: ci sono i rifacimenti delle commedie eduardiane (alcuni dei quali non hanno avuto molta fortuna in quanto a responso di pubblico) e alcuni filmati di Teche: interviste, speciali e approfondimenti. Mentre Vincenzo Salemme porta in scena a teatro "Natale in casa Cupiello" con enorme successo di pubblico, chi vuole rivedere a casa la celebre edizione del 1977 con Pupella Maggio, Luca Cupiello e Gino Maringola, deve accontentarsi di cercarla su altre piattaforme, dove è stata caricata da qualche appassionato. Un vero peccato.