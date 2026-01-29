America’s Cup a Napoli, la Regione Campania di Fico torna al tavolo con Governo e Comune

Roberto Fico e Gaetano Manfredi

«La Regione Campania farà la sua parte» aveva detto Roberto Fico parlando della Coppa America di Vela a Napoli, subito dopo la sua elezione a governatore. Ed un segno, tangibile, di questo cambio di posizione politica, dopo l'assenza dai tavoli di concertazione dell'ex presidente Vincenzo De Luca, lo si è avuto ieri con Fico, a Roma, insieme al sindaco di Napoli Gaetano Manfredi, per incontrare il ministro per lo Sport e i Giovani Andrea Abodi.

Di cosa si è parlato? Della road map che Napoli e la Campania dovranno necessariamente rispettare per farsi trovare preparate all'evento e di tutti i meccanismi che non dovranno trovare intoppi. In primis ovviamente l'area della sfida, cioè Bagnoli. E poi tutte le zone dei villaggi dei team.

«La Campania vive una fase di straordinaria centralità in ambito sportivo, anche a livello internazionale – dice Fico -. Napoli è la Capitale europea dello Sport nel 2026 e ci prepariamo a ospitare una delle competizioni sportive più antiche e prestigiose al mondo, l’America's Cup. Ringrazio Abodi per il confronto cordiale e costruttivo che abbiamo avuto anche in vista dell'appuntamento dell'America's Cup che come Regione siamo orgogliosi di ospitare. Serve lavorare insieme per affrontare le sfide che abbiamo davanti».

La questione dello stadio di Napoli

Fico dice «anche», quindi non si è parlato solo della Coppa di Vela. E in effetti, ora, con sindaco e governatore che dialogano col governo è anche più facile parlare dello stadio di Napoli: fra pochi mesi, in vista degli Europei di calcio 2032, le carte sugli stadi dovranno parlare chiaramente: dalla mappa concordata con Uefa e Figc dovranno essere pronti progetti e quadro economico.

Il tema cruciale è se Napoli possa o meno dotarsi di due stadi. Qualche giorno fa, proprio a Napoli, Abodi ha spiegato: «Verrà valutato tutto ciò che sarà formalmente definito dalla città che si candida, perché la candidatura viene dalla città». Palazzo San Giacomo ha già inviato una lettera di manifestazione di interesse per partecipare alla selezione.