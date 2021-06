in foto: Immagine di repertorio

In attesa dei soccorsi avrebbero raggiunto l'autoparco della Croce Rossa a San Giovanni a Teduccio, periferia orientale di Napoli, avrebbero chiesto al custode di mandare un mezzo e, alla risposta negativa, motivata dal fatto che non c'era personale in loco, avrebbero scavalcato i cancelli e ne avrebbero rubato uno.

Una storia assurda e dai contorni ancora da chiarire, quella avvenuta questa mattina a Napoli; l'uomo che si è reso materialmente responsabile del furto è stato arrestato. In base alla ricostruzione tutto è partito con una chiamata dalla zona di via Marina, per un uomo che aveva accusato un malore. La centrale operativa del 118 aveva inviato sul posto una ambulanza ma i familiari ritenevano che stesse passando troppo tempo.

Così qualcuno ha deciso di provvedere da sé. Un uomo, questa la ricostruzione, si è fatto accompagnare in scooter a San Giovanni a Teduccio, dove sono parcheggiati diversi mezzi della Croce Rossa, e ha sollecitato il custode perché inviasse un'ambulanza. Si trattava, però, soltanto di un parcheggio: non c'era personale sanitario e non era quindi possibile esaudire la richiesta. A quel punto l'uomo avrebbe scavalcato i cancelli, avrebbe rubato un'ambulanza e sarebbe tornato in via Marina.

Nel frattempo sul posto erano arrivate ben due postazioni del 118 e, poco dopo, i sanitari hanno visto arrivare la terza, guidata da quello che non sembrava per nulla un operatore sanitario. A quel punto il ladro, rendendosi conto che i soccorsi erano sul posto, ha abbandonato l'ambulanza per strada, dove poco dopo è stata recuperata dalla Polizia di Stato. Gli agenti del commissariato San Giovanni a Teduccio hanno identificato il responsabile, che è stato arrestato, ed è al vaglio degli inquirenti la posizione di altre cinque persone che avrebbero preso parte al raid.

"C'è sempre un fondo più profondo da toccare – commenta l'associazione Nessuno Tocchi Ippocrate – ed oggi lo abbiamo fatto. Siamo stanchi, siamo esausti, siamo impauriti. C'è ancora un forte ritardo nella installazione delle telecamere che potrebbero prevenire questi eventi. Chiediamo tutela al governo centrale e alla regione".