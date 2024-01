Ambulanza in servizio si incendia a Napoli, a fuoco anche il dormitorio: suore evacuate e 7 auto distrutte L’intervento dei pompieri ostacolato dalle auto in sosta selvaggia. L’incendio in via Salita Mauro a Capodimonte, nei pressi dell’Istituto Sant’Antonio La Palma. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Napoli Fanpage.it

A cura di Pierluigi Frattasi

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Un'ambulanza in servizio è andata a fuoco stanotte, mentre stava marciando in via Salita Mauro a Capodimonte, a quanto apprende Fanpage.it. Il personale sanitario a bordo è fuggito, abbandonando il veicolo in fiamme, ed è stato poi medicato. Sono stati chiamati subito i soccorsi, ma l'intervento dei pompieri è stato ostacolato dalle auto in sosta selvaggia e dalle condizioni della stradina, che è stretta e impervia. Il rogo si è esteso al vicino complesso ecclesiastico. La zona è quella dell'Istituto Sant'Antonio La Palma che opera come dormitorio per i senzatetto. I vigili del fuoco hanno dovuto sgomberare l'edificio. Le suore che erano all'interno sono state evacuate.

Ancora da chiarire la dinamica di quanto accaduto. Secondo le prime informazioni, l'incendio sarebbe scoppiato ieri sera, attorno alle ore 23,00. Sembra che l'ambulanza privata, in servizio per il 118 dell'Asl Napoli 1, mentre stava camminando con personale a bordo si sia incendiata per motivi non chiari. Sembra che le fiamme siano partite dal basso. Il personale sanitario ha abbandonato il veicolo. Gli operatori poi sono stati medicati presso strutture sanitarie.

A causa delle auto in sosta selvaggia e del vicoletto impervio è stato molto difficile per i vigili del fuoco raggiungere il posto, dove, peraltro, non c'erano idranti. Gli automezzi dei pompieri, infatti, erano troppo grandi per passare. Il rogo si è propagato ad altre 7 macchine prospicienti alla facciata del complesso La Palma, dove alloggiano le suore. Secondo le prime informazioni, si è dovuto sgomberare tutto il fabbricato dove c'erano le suore. Sono state fatte poi delle verifiche nei locali sotterranei dei garage della struttura, e sui tubi del gas che si sono dovuti sostituire. La strada è stata chiusa e interdetta.