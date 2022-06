Amalfi vince la regata delle Repubblica Marinare: festa grande in penisola Amalfi ha vinto la 66esima Regata Storica delle Antiche Repubbliche Marinare: è il 13esimo titolo. L’entusiasmo della città: “Ha vinto un popolo”.

A cura di Giuseppe Cozzolino

La festa dopo la vittoria. Foto / Comune di Amalfi

Amalfi ha vinto la 66esima Regata Storica delle Antiche Repubbliche Marinare. Un appuntamento che è tornato nel golfo amalfitano dopo sei anni: per gli Azzurri è il tredicesimo successo, che vale il secondo posto nella classifica generale che vede Venezia in testa con 34 successi. Terza invece Genova (10) e a seguire Pisa (8). Vincere ad Amalfi, come hanno spiegato poi anche i vogatori a fine gara, ha avuto un sapore particolare.

Il sindaco Milano: "Questa è la fede di un popolo"

"È la conclusione migliore della grande festa che abbiamo organizzato, per tutti quelli che amano e credono in questa celebrazione della storia nazionale, questa è una grande manifestazione che va da nord a sud, che abbraccia l’Italia intera", ha detto il sindaco di Amalfi Daniele Milano, "Questa è molto più di una regata, è la fede di un popolo, è la festa della gente di Amalfi". Grande entusiasmo anche dal Comune di Amalfi, con il sindaco in visibilio dopo il trionfo. La gioia dell'amministrazione comunale è poi arrivata al termine della regata con una nota ufficiale:

Ha vinto Amalfi, col suo amore smisurato per i colori azzurri. Ha vinto la gente che abita questi luoghi, tra case a grappoli e dedali inestricabili di vicoli e scale a gradoni. Su questo mare che fu ponte di civiltà, ha vinto chi amalfitano non è, eppure era qui a spingere il galeone alla vittoria. Ha vinto la Città, piccola e intrepida, rendendo onore a quelle gesta che l'hanno fatta grande.

I numeri della giornata

I numeri della Regata Storica che si è tenuta ad Amalfi sono impressionante: oltre ventimila le persone che hanno assistito o hanno partecipato al Palio, centinaia i rappresentanti delle quattro Repubbliche Marinare che hanno sfilato per le strade di Amalfi. Una grande festa, insomma, sia in mare sia sulla terraferma.