Altri cedimenti a Torre del Greco dopo la palazzina crollata domenica: evacuate case e negozi Torna la paura a Torre del Greco, dopo il crollo di una palazzina che, domenica scorsa, ha provocato tre feriti. Per rischio cedimento, alcuni appartamenti e negozi della città sono stati evacuati in via precauzionale.

A cura di Valerio Papadia

Non sono finiti i cedimenti – e non è andata via la paura – a Torre del Greco, città nella provincia di Napoli in cui, domenica 16 luglio è crollata una palazzina in corso Umberto, provocando il ferimento di tre persone. Nel pomeriggio di ieri, mercoledì 19 luglio, infatti, i vigili del fuoco e gli agenti della Polizia Municipale sono stati costretti a evacuare parti di altri due edifici proprio a causa di crolli o del rischio che potessero verificarsi.

Il primo intervento è stato effettuato in una traversa di via Teatro, non molto lontano dalla zona del crollo di domenica scorsa. Da una prima ricostruzione, a cedere sarebbe stato il solaio di un appartamento: il cedimento avrebbe provocato la caduta di pietre e calcinacci sull'abitazione sottostante. Il nuovo cedimento non ha fatto registrare, per fortuna, nessun ferito, ma la famiglia che viveva nell'abitazione è stata evacuata in via precauzionale.

Il secondo intervento è stato effettuato, invece, in corso Avezzana. Una famiglia che vive in un edificio della strada ha notato alcune fessure sospette all'interno del palazzo: sul posto sono giunti i vigili del fuoco e gli agenti della Municipale, che hanno constatato come nell'edificio di fianco ci fossero dei lavori che, secondo una prima ipotesi, potrebbero aver compromesso la stabilità del palazzo. In attesa di approfondimenti sono così stati evacuati due appartamenti e un esercizio commerciale.