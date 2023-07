All’Università Federico II di Napoli arriva la laurea magistrale in Criminologia Il corso di laurea magistrale – denominato Criminological, investigtive, counter cybercrime sciences – è stato presentato oggi dall’Università partenopea.

A cura di Valerio Papadia

Alla Federico II, l'Università degli studi di Napoli, c'è un nuovo corso di laurea magistrale: è stato presentato oggi, mercoledì 5 luglio, il corso in Criminological, investigtive, counter cybercrime sciences. Si tratta di un corso di laurea magistrale interfacoltà, che vede coinvolti il Dipartimento di Scienze Politiche e il Dipartimento di Ingegneria Elettrica e delle Tecnologie dell'Informazione, che si rivolge a tutti gli aspiranti criminologi, ma anche ai futuri esperti in sicurezza digitale, prevenzione in cybercrime e cyber-vittime.

"Il corso in Criminologia mette insieme l'area di Scienze Politiche e quella informatica che sembrano distanti ma non lo sono. Queste competenze complesse servono per creare una figura professionale molto richiesta, in grado di valutare la gravità del crimine, di lavorare sia presso le istituzioni che presso le aziende, per i Governi, in Italia e all'estero. Oggi i crimini informatici sono un problema di tutti: delle istituzioni, delle persone, delle comunità. Abbiamo in Ateneo le competenze necessarie, le mettiamo a disposizione e ci aspettiamo un successo" ha sottolineato Matteo Lorito, il rettore della Federico II.

Come accedere al nuovo corso di laurea in criminologia

L'accesso al nuovo corso di laurea magistrale dell'Università di Napoli è libero, subordinatamente alla verifica del possesso dei requisiti curriculari e di cultura personale "che si svolgerà secondo le modalità e le procedure indicate e determinate annualmente dal Consiglio di Corso di studi e resi noti tramite il Portale del Dipartimento". Possono accedervi gli studenti che abbiano conseguito una laurea triennale nelle classi L-08, L-36, oppure equipollenti in base agli ordinamenti previgenti.