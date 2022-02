All’ufficio postale senza il green pass, aggredisce i poliziotti: arrestato a Pianura Un 48enne è stato arrestato in un ufficio postale di Pianura, Napoli ovest: pretendeva di entrare senza il green pass e ha aggredito i poliziotti intervenuti.

A cura di Nico Falco

Non gli hanno permesso di entrare nell'ufficio postale perché non aveva il green pass e, dopo aver dato in escandescenze, ha inveito contro i dipendenti, aizzando gli altri presenti a non rispettare la legge, e ha aggredito anche i poliziotti che stavano tentando di calmarlo. È finito così in manette M. G., 48enne napoletano incensurato, arrestato nel pomeriggio di ieri nel quartiere di Pianura; è accusato di lesioni aggravate e resistenza a pubblico ufficiale ed è stato denunciato per porto d'armi e per istigazione a disobbedire alle leggi.

L'uomo si era presentato ieri pomeriggio, 4 febbraio, in un ufficio postale di via Montagna Spaccata, la strada principale del quartiere della periferia ovest di Napoli. Ha tentato di entrare ma, quando gli hanno chiesto di esibire il green pass, obbligatorio per l'accesso a partire dallo scorso 1 febbraio, ha detto di non averlo e ha preteso di arrivare ugualmente agli sportelli per effettuare operazioni; di fronte al netto rifiuto ha cominciato a inveire contro i dipendenti, istigando anche gli altri presenti a ribellarsi alle disposizioni anti Covid.

Quando la situazione è diventata ingestibile è partita la chiamata alle forze dell'ordine. Poco dopo sono arrivati gli agenti dell'Ufficio Prevenzione Generale, inviati dalla Centrale Operativa. Nemmeno alla vista dei poliziotti l'uomo si è calmato: gli agenti hanno dovuto ingaggiare una breve colluttazione per bloccarlo e infine identificarlo. Durante la perquisizione personale il 48enne è stato trovato in possesso di un coltello a serramanico con lama di circa 10 centimetri, che gli è valso la denuncia.