All’ospedale Cardarelli di Napoli serve sangue, l’appello: “In estate più richiesta, donate” Una vera e propria campagna social quella messa in campo dall’ospedale Cardarelli di Napoli per invitare i cittadini a donare sangue, vista l’attuale carenza e la maggiore richiesta nei mesi estivi.

A cura di Valerio Papadia

D'estate il numero di donatori di sangue diminuisce e la richiesta negli ospedali, di contro, aumenta. Per questo motivo, vista l'attuale carenza, l'ospedale Cardarelli di Napoli ha avviato una vera e propria campagna social affinché i cittadini si rechino nel nosocomio partenopeo per donare sangue. In particolare, nell'ospedale napoletano registrano una maggiore necessità di sangue Gruppo 0. Come rende noto il Centro Trasfusionale del Cardarelli, si possono contattare i numeri 081/7472489 – 331/6702222 dal lunedì al sabato dalle 8 alle 12 – oppure visitare il sito dell'ospedale – per dare la propria disponibilità alla donazione del sangue.

Possono donare tutti gli uomini e le donna, in buono stato di salute, di età compresa tra i 18 e i 65 anni. Per sensibilizzare al tema, come detto, l'ospedale Cardarelli ha avviato una campagna social – che andrà avanti tutta l'estata – denominata "La forza del Sangue": protagonisti della campagna 33 allievi del corso di laurea in Infermieristica dell'Università Federico II di Napoli. Gli studenti hanno già donato il sangue al Centro Trasfusionale del Cardarelli e hanno prestato il proprio volto per la campagna.