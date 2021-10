Allo Zoo di Napoli tornano i giaguari dopo 30 anni: una coppia dalla Slovacchia Sono arrivati allo zoo di Napoli due giaguari e, nello specifico, due esemplari di Panthera onca. La coppia è formata da un maschio di un anno e mezzo e da una femmina di due anni: la struttura partenopea, inaugurata nel 1949, diventa così l’unica in Italia ad ospitare due esemplari che potrebbero riprodursi.

A cura di Federica Grieco

Lo zoo di Napoli si arricchisce con una nuova specie. I visitatori della struttura, inaugurata nel 1949 nell'area della Mostra d'Oltremare, avranno l'opportunità di poter ammirare da vicino due esemplari dei predatori più grandi del Sudamerica: i giaguari. La coppia è formata da un maschio di un anno e mezzo e da una femmina di due anni. «Ancora non abbiamo scelto i nomi – spiega a Fanpage.it la zoologa Fiorella Saggese – li stiamo conoscendo prima. Hanno dei caratteri energici, quindi gli assegneremo dei bei nomi».

Il ritorno della Panthera onca allo zoo di Napoli

I due esemplari di Panthera onca, giunti giovedì 7 ottobre, segnano un arrivo importante per il giardino zoologico della città partenopea che ha ospitato l'ultima cucciolata all'inizio degli anni '90. Saggese ha raccontato che «arrivano da una struttura Slovacchia» e che «sono nati in cattività». Questi animali sono carnivori e si nutrono quindi di carne bianca e rossa. L'esemplare femmina della coppia, inoltre, è nero, segnando quindi il ritorno di una pantera nera dopo la morte lo scorso mese, a 19 anni, del leopardo Moro, ospite della struttura per tre anni.

L'area in cui oggi si trovano i due esemplari di Panthera onca, e che un tempo era occupata da Moro, «è stata progettata circa cinque anni fa, con lo scopo proprio di ospitare giaguari». In realtà, come racconta Saggese, da allora non c'è mai stata l'opportunità di accogliere questi animali e quindi è stata occupata da «leopardi africani, come Moro». Quest'area, infatti, è dotata di una vasca d'acqua, fino ad ora servita solo da ornamento, che è invece fondamentale per i giaguari, che amano l'acqua. Con l'arrivo della coppia, lo zoo di Napoli diventa così l'unico in tutta Italia ad ospitare una coppia che può dare vita a nuovi esemplari. «In passato il parco ha già ospitato la specie e la riproduzione ha avuto successo – spiega Saggese – quindi si spera che anche questa volta riusciremo in questo».