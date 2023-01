Allo stadio per Napoli-Juve con striscioni sugli scontri sull’A1, tifosi bloccati La Polizia ha bloccato alcuni tifosi ai varchi del Maradona con striscioni con riferimenti agli scontri tra ultras; controlli meticolosi per il pre Napoli-Juve.

Alcuni gruppi di tifosi del Napoli sono stati bloccati all'ingresso della curva B dello stadio Maradona di Fuorigrotta perché stavano portando all'interno dell'impianto sportivo degli striscioni non autorizzati e che facevano riferimento agli scontri che ci sono stati pochi giorni fa sull'autostrada A1 tra ultras partenopei e quelli della Roma.

Non sono stati presi provvedimenti nei confronti dei tifosi, che sono stati fatti uscire dallo stadio ma potrebbero comunque farvi ritorno dopo aver riposto gli striscioni non autorizzati. Per l'incontro tra Napoli e Juventus il controllo all'esterno e ai varchi dello stadio Maradona è stato particolarmente meticoloso, vista l'alta probabilità di problematiche di ordine pubblico.

La Polizia Municipale ha chiesto rinforzi alla Questura, in modo da poter garantire la sicurezza non solo per eventuali scontri tra le tifoserie ma anche in merito alla sosta selvaggia: in precedenti occasioni si sono registrate aggressioni verbali al personale della Locale da parte dei tifosi che si sono visti portare via le automobili coi carroattrezzi e già dalle prime ore di oggi Fuorigrotta si è trasformata in un enorme parcheggio abusivo, con le vetture parcheggiate nelle curve e sui marciapiedi.

Nei giorni scorsi il sindacato dei vigili Csa aveva lanciato l'allarme sul rischio caos e inviato una nota al sindaco Gaetano Manfredi, al direttore generale, all'assessore alla Legalità, Antonio De Iesu, e al Comandante Ciro Esposito per evidenziare i disagi ai cittadini per lo svincolo delle automobili prelevate durante gli interventi nei dintorni dello stadio.