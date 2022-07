Allerta meteo per vento forte e mare agitato in Campania fino alle 18 di sabato 9 luglio Allerta meteo in Campania per vento forte e mare agitato fino alle 18 di sabato 9 luglio.

A cura di Giuseppe Cozzolino

Nuova allerta meteo della Protezione Civile della Campania: a partire dalle 14 di oggi, venerdì 8 luglio, e fino alle 18 di domani, sabato 9 luglio, su tutta la Campania massima attenzione per vento forte e mare agitato. Non essendoci rischio piogge, l'allerta meteo non è associata ad un colore: quella precedente, di colore giallo per venti forti e temporali, è in scadenza proprio alle 14 di oggi e non è stata prorogata. "In particolare", fa sapere la protezione civile regionale per la nuova allerta meteo in una nota ufficiale, "i venti spireranno forti settentrionali determinando un conseguente moto ondoso soprattutto lungo le coste esposte".

"Considerate le valutazioni del Centro Funzionale e la possibile evoluzione del quadro meteo", hanno aggiunto ancora dalla Protezione Civile regionale, "si raccomanda di prestare attenzione ai successivi avvisi della Protezione Civile regionale e di attivare tutte le misure atte a prevenire e contrastare i fenomeni previsti. Attenzione va posta anche alla corretta tenuta del verde pubblico e delle strutture esposte alle sollecitazioni dei venti: sono possibili la caduta di rami o alberi e danni alle coperture o strutture provvisorie", proseguono dalla protezione civile regionale. Già nelle scorse ore, in tutta la Campania ci sono stati diversi problemi legati proprio al maltempo, con diversi interventi dei vigili del fuoco per rami caduti e allagamenti. "Si ricorda che fino alle 14 i oggi è in vigore l'allerta Gialla diramata ieri", ha ricordato infine la Protezione civile regionale della Campania nella nota pubblicata questa mattina.