Allerta Meteo in Campania: pioggia, temporali e vento in arrivo previsti per la giornata di Natale su tutta la regione. Lo ha comunicato la Protezione Civile della Regione Campania: l'allerta, di colore giallo, inizierà alle 21 di domani, venerdì 25 dicembre, e durerà per le 24 ore successive. Si attendono forti piogge, anche a carattere temporalesco, assieme a raffiche di vento.

La protezione civile regionale ha anche avvisato di possibili "ruscellamenti superficiali con possibili fenomeni di trasporto di materiale", nonché del pericolo di "allagamenti di locali interrati e di quelli a pian terreno; Scorrimento superficiale delle acque nelle sedi stradali, possibili fenomeni di rigurgito dei sistemi di smaltimento delle acque meteoriche con tracimazione e coinvolgimento delle aree depresse; innalzamento dei livelli idrometrici dei corsi d’acqua minori, con inondazioni delle aree limitrofe, anche per effetto di criticità locali (tombature, restringimenti, ecc)". Si temono inoltre "possibili cadute massi in più punti del territorio; occasionali fenomeni franosi legati a condizioni idrogeologiche particolarmente fragili, per effetto della saturazione dei suoli". Il quadro climatico sta già peggiorando nelle ultime ore e si aggraverà nel corso della giornata: per le feste natalizie, insomma, si preannunciano pioggia e vento in tutta la regione, almeno fino al prossimo 27 dicembre, ultimo giorno anche della zona rossa in tutta Italia e giornata europeo del vaccino contro il Coronavirus, che verrà somministrato inizialmente proprio a partire dalle 9 di domenica e fino alle 22 della stessa giornata.