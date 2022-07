Allerta meteo in Campania, temporali dalle 20 di oggi 7 luglio alle 14 di domani 8 luglio Allerta Meteo in Campania, temporali dalle 20 di oggi 7 luglio alle 14 di domani 8 luglio. Attese anche tempeste di fulmini e grandine, poi tornerà il bel tempo.

A cura di Giuseppe Cozzolino

Allerta meteo di colore giallo in Campania dalle 20 di questa sera, giovedì 7 luglio, alle 14 di domani, venerdì 8 luglio, per forti piogge e temporali. L'allerta, di colore giallo, è stata emanata dalla Protezione Civile della Regione Campania, e sarà valida per tutte le zone dell'interno e la fascia costiera a cavallo tra le province di Napoli e Salerno, ed in particolare le zone Alto Volturno, Matese, Penisola sorrentino-amalfitana, Monti di Sarno e Monti Picentini, Alta Irpinia, Sannio, Tusciano e Alto Sele.

"Si prevedono, in queste aree, rovesci e temporali sparsi, puntualmente intensi", fa sapere la Protezione Civile, "I temporali, infatti, saranno caratterizzati da rapidità di evoluzione e incertezza previsionale. Quindi potrebbero essere improvvisi e dar luogo anche a fulmini e grandine con conseguente caduta di rami o alberi. Sono possibili allagamenti, innalzamento dei livelli idrometrici dei corsi d'acqua, caduta massi e occasionali fenomeni franosi legati a condizioni particolarmente fragili del territorio", ha aggiunto ancora la Protezione Civile campana, che ha anche raccomandato "agli enti competenti di porre in essere tutte le misure atte a prevenire e contrastare i fenomeni previsti, in linea con i rispettivi Piani comunali", nonché di prestare attenzione al verde pubblico, per la possibile caduta di rami o alberi". Temporali in linea con quanto sta accadendo in altre regioni d'Italia, dove il maltempo ha anche lasciato il segno con danni piuttosto rilevanti, soprattutto nelle regioni del nord-ovest. Si tratta, tuttavia, di temporali di passaggio perché già nel fine settimana tornerà il sole e le temperature sopra la media già viste in questi giorni.