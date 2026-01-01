Allerta meteo in Campania, piogge e temporali per l’intera giornata di venerdì 2 gennaio

Anno nuovo, nuova allerta meteo: la Protezione Civile della Regione ha emanato un avviso di allerta meteo di livello giallo per temporali valido dalle 23.59 di oggi, 1 gennaio 2026 e per l’intera giornata di domani, 2 gennaio. Nel dettaglio, "si prevedono precipitazioni a carattere di rovescio o temporale anche molto intensi, con una criticità idrogeologica sulla fascia costiera", fanno sapere dalla Protezione Civile della Regione Campania. Non tutte le zone saranno interessate: quelle più colpite saranno la Zona 3 (Penisola sorrentino-amalfitana, Monti di Sarno e Monti Picentini), la Zona 5 (Tusciano e Alto Sele), la Zona 6 (Piana Sele e Alto Cilento) e la Zona 8 (Basso Cilento).

"Tra le principali conseguenze dell'impatto al suolo delle precipitazioni piovose si segnalano possibili allagamenti, innalzamento dei livelli idrometrici dei corsi d'acqua, scorrimento delle acque nelle sedi stradali, ruscellamenti, caduta massi e fenomeni franosi", fa sapere la Protezione Civile della Regione Campania, che ha anche ricordato " ai Comuni delle zone di allerta interessate di attivare i COC (Centri Operativi Comunali) e di porre in essere tutte le misure strutturali e non strutturali, atte a prevenire, contrastare e mitigare i fenomeni previsti, in linea con i rispettivi piani comunali di protezione civile", nonché di "monitorare la corretta tenuta del verde pubblico e prestare attenzione alle comunicazioni della Sala Operativa Regionale". Il quadro meteorologico dovrebbe poi regolarizzarsi e stabilizzarsi già nei prossimi giorni, con un lieve rialzo delle temperature che tuttavia resteranno nelle medie stagionali.