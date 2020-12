Proseguono le giornate di maltempo in Campania. La Protezione civile regionale ha diramato per domani, lunedì 28 dicembre, a partire dalle ore 6 fino alle 21, un avviso di allerta meteo per vento forte o molto forte e mare mosso. Su tutto il territorio regionale si prevedono, infatti, “venti forti o molto forti sud-occidentali con raffiche e mare agitato o localmente molto agitato, con possibili mareggiate lungo le coste esposte”. La Protezione civile campana ha raccomandato “alle autorità competenti di porre in essere tutte le misure atte a prevenire e contrastare i fenomeni attesi con particolare riferimento al monitoraggio del verde pubblico e delle strutture esposte alle sollecitazioni dei venti e del moto ondoso”. A Napoli, in zona 1, saranno chiusi cimiteri e parchi pubblici cittadini.

A Napoli neve sul Vesuvio

I giorni delle festività natalizie sono stati segnati dal maltempo con forti piogge in tutta la regione. Da alcuni giorni la cima del Vesuvio è imbiancata dalla neve. L'avviso di allerta meteo per vento e mare è stato emanato dalla Protezione Civile della Campania con il bollettino numero 56 del 2020 pubblicato alle 11,30 di oggi, domenica 27 dicembre, dal Centro Funzionale Decentrato. Il bollettino prevede “fenomeni meteorologici avversi previsti dalle ore 6,00 e fino alle ore 21,00 di lunedì 28 dicembre 2020, salvo ulteriori valutazioni. Venti forti o molto forti sudoccidentali, con raffiche. Mare agitato o localmente molto agitato, con possibili mareggiate lungo le coste esposte”.

A Napoli chiusi parchi e cimiteri

A causa dell’allerta meteo diramata dalla Protezione civile regionale per la giornata di lunedì 28 dicembre, il sindaco di Napoli Luigi De Magistris ha ordinato che domani “resteranno chiusi i parchi e i cimiteri cittadini” pubblici.

I consigli della Protezione Civile

La Protezione Civile ha dato alcuni suggerimenti sulle norme comportamentali da tenere in caso di avviso di allerta meteo per forti raffiche di vento: