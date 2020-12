in foto: Neve sul Vesuvio, 26 dicembre 2020

Il 26 dicembre 2020 arriva la neve in molte zone della Campania. Quella più spettacolare è sul Vesuvio: il vulcano di Napoli nella notte è stato in parte imbiancato dai primi fiocchi di neve che sono caduti sulle sommità della Campania durante la notte. "Pandorizzata" la sommità del cratere. Stessa situazione sul Monte Tuoro (.1424 mt, in Irpinia) sul Terminio (sempre massiccio dei Picentini, 1.806 metri, zona Irpinia) sulla sommità del Montevergine (1.263 metri sul livello del mare). Neve sul Monte Faito (circa 1.100 metri sui monti Lattari, zona penisola Sorrentina). In generale tutte le città che si trovano attorno al vulcano si sono svegliate con la pioggia e con un deciso calo delle temperature, proprio mentre la sommità del cratere si presentava in parte imbiancata. In Campania è in vigore fino a stasera l'allerta meteo di colore giallo.

Previsione per domani domenica 27 dicembre 2020

Cielo molto nuvoloso con locali precipitazioni, anche a isolato carattere di rovescio o possibile temporale, soprattutto sul settore costiero; le precipitazioni risulteranno nevose inizialmente a quote superiori ai 500-600, soprattutto sui rilievi interni, e localmente anche a quote inferiori, ma con quota neve in aumento dal pomeriggio. I venti spireranno moderati nord-orientali, in attenuazione nel corso della giornata, ma con tendenza a divenire occidentali dal pomeriggio-sera ed a rinforzare. Il mare si presenterà mosso o localmente molto mosso, soprattutto lungo le coste esposteai venti. Le temperature diminuiranno nei valori minimi. La visibilità risulterà localmente ridotta sulle zone montuose

Previsione per dopodomani lunedi 28 dicembre 2020

Cielo nuvoloso o molto nuvoloso tendente a coperto con isolate precipitazioni, anche a carattere di rovescio o possibile temporale; le precipitazioni tenderanno ad intensificarsi nel corso della giornata, ad iniziare dal settore settentrionale della regione. I venti spireranno moderati da sud-sudovest con locali rinforzi e con tendenza a divenire forti o localmente molto forti dal primo mattino. Il mare si presenterà molto mosso tendente ad agitato o localmente molto agitato, con possibili mareggiate lungo le coste esposte ai venti. Le temperature subiranno un sensibile aumento, soprattutto nei valori massimi. La visibilità risulterà localmente ridotta sulle zone montuose e nelle precipitazioni più intense.