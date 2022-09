Allerta meteo in Campania anche domani 18 settembre. Vento forte e mare agitato La perturbazione meteorologica che attualmente insiste sulla regione tenderà a scemare dalla serata. Ora il problema sarà il vento forte.

A cura di Redazione Meteo

Ancora fine settimana all'insegna del meteo perturbato e del cattivo tempo. È attualmente in atto sulla Campania una allerta meteo per piogge e temporali che è di livello arancione per molte zone, ovvero Penisola Sorrentino-Amalfitana, Monti di Sarno e Monti Picentini, Tusciano e Alto Sele, Piana Sele e Alto Cilento, Basso Cilento e sulle restanti aree è livello giallo.

La perturbazione meteorologica che attualmente insiste sulla regione tenderà a scemare dalla serata. I forti temporali e le abbondanti precipitazioni a partire dalle ore 18 lasceranno il posto a venti forti dai quadranti settentrionali e ad un conseguente mare agitato.

Permane però un rischio idrogeologico localizzato di livello giallo su tutta la Campania ad esclusione di Piana campana, Napoli, Isole, Area Vesuviana, Alto Volturno e Matese, Alta Irpinia e Sannio, dove potranno ancora verificarsi frane, caduta massi e smottamenti per effetto della saturazione dei suoli oltre che fenomeni come inondazioni e innalzamento dei livelli idrometrici dei corsi d'acqua.

Leggi anche Allerta meteo gialla in Campania per pioggia, vento e grandine domani mercoledì 24 agosto

La Protezione Civile della Regione Campania raccomanda agli enti competenti di porre in essere tutte le misure atte a prevenire e contrastare i fenomeni, in linea con i rispettivi Piani comunali.Si raccomanda altresì di prestare attenzione al verde pubblico, per la possibile caduta di rami o alberi.