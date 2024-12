video suggerito

Allerta meteo gialla in Campania, temporali, fulmini, mareggiate e rischio frane dalle 18 di oggi Allerta meteo gialla per rischio idrogeologico e per rischio vento su tutta la Campania, dalle 18 di oggi e per 24 ore. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Napoli Fanpage.it

A cura di Pierluigi Frattasi

Immagine di repertorio

Allerta meteo gialla in Campania per rischio temporali, con fulmini, pioggia e vento forte a partire dalle ore 18 di oggi, domenica 22 dicembre 2024, e per le successive 24 ore. Il maltempo torna ad abbattersi sulla Campania e non si escludono anche frane, allagamenti e mareggiate. La Protezione Civile regionale ha diramato per questo un avviso di allerta meteo per rischio di dissesti idrogeologici valido su tutto il territorio regionale dalle 18 di oggi e fino alle ore 18 di domani, lunedì 23 dicembre, in considerazione delle valutazioni del Centro Funzionale, e un contestuale avviso di allerta meteo per venti forti e mare agitato (quest'ultimo non prevede la classificazione con colore).

La Protezione Civile: rischio mareggiate in Campania

Nel dettaglio, la Protezione Civile ha previsto il rischio di precipitazioni sparse in Campania, anche a carattere di rovescio o temporale, puntualmente intense. Venti forti o molo forti, con possibili raffiche. Mare agitato o molto agitato con possibili mareggiate lungo le coste esposte ai venti.

Ha evidenziato, inoltre, un rischio idrogeologico localizzato con effetti al suolo che evidenziano scenari di allagamento, esondazione, ruscellamenti, frane e caduta massi legate a condizioni di fragilità dei suoli.

I responsabili della Protezione Civile regionale hanno poi raccomandato ai sindaci di tutta la Campania di "monitorare il verde pubblico e la corretta tenuta delle strutture esposte alle sollecitazioni dei venti e del moto ondoso, ricordando che l'allerta per vento forte e mare agitato non è associata ad alcun codice colore". E, "altresì di attivare i Centri Operativi comunali e predisporre tutte le misure previste dai rispettivi piani di protezione civile per mitigare i rischi connessi alla perturbazione in arrivo".