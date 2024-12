Meteo stabile nel fine settimana 21-22 dicembre su Napoli e Campania, poi arriva il freddo

video suggerito

Ultimo fine settimana con tempo stabile su Napoli e la Campania quello del 21-22 dicembre. Poi il freddo polare e il crollo delle temperature entro Natale.

A cura di Giuseppe Cozzolino

La situazione meteo su Napoli e sulla Campania

Ultimo fine settimana di meteo stabile su Napoli e la Campania, con temperature ancora nelle medie stagionali. Ma da lunedì, ci sarà l'arrivo della perturbazione che porterà freddo e gelo ovunque, con alto rischio di neve sopra i 700 metri, quindi Vesuvio, monti Picentini e via dicendo. Ma nel fine settimana 21-22 dicembre, quello che accompagna il solstizio d'inverno che in Italia cadrà alle ore 10:21 di sabato 21 dicembre 2024, e che sarà dunque il giorno con minor luce solare dell'anno: a Napoli, per la presione, il sole sorgerà alle 7.22 per poi tramontare alle 16.36, per un totale di 9 ore e 14 minuti di luce. Tuttavia, quella effettiva sarà di appena 8 ore e 55 minuti totali, e dunque segnerà l'inizio dell'inverno vero e proprio nonché l'inizio dell'allungarsi delle giornate: basti pensare che già il 1° gennaio le ore di luce saliranno a 9 ore e 20 minuti, che il 1° febbraio diventeranno già più di 10 ore. E così via fino al solstizio d'estate, quando si raggiungerà il solito picco massimo di ore di luce, che supereranno le 15 ore il 21 giugno.

Dopo l'allerta meteo che si esaurirà alle 6 di domani sabato 21 dicembre, il meteo sarà stabile: rischio piogge basso su tutta la regione, con qualche possibile rovescio nelle zone dell'interno. Venti però molto forti in tutta la regione, e possibili mareggiate lungo le coste. Domenica 22 dicembre scenario abbastanza simile: le temperature però saranno in leggero calo rispetto alle medie stagionali, arrivando fino a 12 gradi di valori massimi. Nuvolosità in aumento in tutta la regione, e venti nuovamente molto forti, con tendenza al peggioramento entro lunedì 23 dicembre, quando arriverà la perturbazione polare.