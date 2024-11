Allerta meteo gialla in Campania con temporali, fulmini e rischio fango per mercoledì 13 novembre

video suggerito

A cura di Pierluigi Frattasi

Torna il maltempo in Campania con temporali improvvisi, raffiche di vento e fulmini. La Protezione Civile regionale ha diramato un bollettino di allerta meteo gialla per rischio idrogeologico, valido a partire dalle ore 8,00 di domani, mercoledì 13 novembre, e per le successive 24 ore, fino alle ore 8,00 di giovedì 14 novembre 2024. L'avviso riguarda quasi tutto il territorio regionale, ad eccezione delle zone 4 (Alta Irpinia e Sannio) e 7 (Tanagro).

A Napoli chiusi i parchi pubblici

Si prevedono precipitazioni da locali a sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, puntualmente di moderata intensità. Venti temporaneamente forti nord-orientali con possibili raffiche. Mare localmente agitato, in particolare lungo le coste esposte ai venti. A Napoli saranno chiusi, per tutta la durata dell'allerta, i parchi cittadini, il pontile nord di Bagnoli e sarà interdetto l'accesso alle spiagge pubbliche cittadine.

Principali scenari di evento ed effetti al suolo:

Ruscellamenti superficiali con possibili fenomeni di trasporto di materiale.

Possibili allagamenti di locali interrati e di quelli a pian terreno.

Scorrimento superficiale delle acque nelle sedi stradali, possibili fenomeni di rigurgito dei sistemi di smaltimento delle acque meteoriche con tracimazione e coinvolgimento delle aree depresse.

Innalzamento dei livelli idrometrici dei corsi d’acqua, con inondazioni delle aree limitrofe, anche per effetto di criticità locali (tombature, restringimenti, ecc.).

Possibili allagamenti di locali interrati e di quelli posti a pian terreno.

Possibili cadute massi in più punti del territorio ed occasionali fenomeni franosi legati a condizioni idrogeologiche fragili.