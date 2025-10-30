Allerta meteo gialla a Napoli e in Campania, temporali a partire da questa sera

Torna il maltempo a Napoli e in Campania: un'allerta meteo di livello giallo è stata diramata dalla Protezione Civile a partire dalle ore 20 di oggi, giovedì 30 ottobre e fino alle ore 14 di domani, venerdì 31 ottobre. Su gran parte del territorio regionale sono previste precipitazioni improvvise e intense, anche a carattere di temporale; si potranno manifestare, inoltre, grandine, fulmini e raffiche di vento. In particolare, l'avviso di allerta meteo riguarderà la zona 1 (Piana Campana, Napoli, Isole e Area Vesuviana), 3 (Penisola Sorrentino-Amalfitana, Monti di Sarno e Monti Picentini), 5 (Tusciano e Alto Sele).

In virtù delle precipitazioni attese, si potrebbero verificare anche i seguenti fenomeni: allagamenti, innalzamento dei livelli idrometrici dei corsi d'acqua, scorrimento delle acque nelle sedi stradali, caduta massi e frane. A causa, inoltre, dei possibili fulmini, grandine e raffiche di vento, potrebbero verificarsi danni alle coperture e alle strutture esposte alle sollecitazioni dei venti e del moto ondoso. La Protezione Civile della Regione Campania, infine, raccomanda ai Comuni interessati dall'allerta meteo di attivare i COC (Centri Operativi Comunali) e di porre in essere tutte le misure atte a prevenire, mitigare o contrastare i fenomeni meteorologici previsti.