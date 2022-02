Allerta meteo, domani scuole aperte e parchi chiusi a Napoli In vista dell’allerta meteo prevista su tutta la Campania per domani, 21 febbraio, a Napoli il sindaco ha deciso di tenere aperte le scuola ma di chiudere i parchi.

A cura di Redazione Meteo

Domani, lunedì 21 febbraio, è prevista un'allerta meteo per vento forte sulla Campania. Ecco perché nel capoluogo, a Napoli, l'amministrazione guidata dal sindaco Gaetano Manfredi ha deciso di chiudere i parchi cittadini, mentre le scuole, invece, resteranno aperte. In una comunicazione del Comune di Napoli si legge:

Avviso di allerta meteo per fenomeni meteorologici avversi per venti e mare previsti dalle ore 8:00 del 21 febbraio e fino alle ore 14:00 del 22 febbraio 2022, salvo ulteriori valutazioni. Fenomeni rilevanti: venti forti dai quadranti occidentali con temporanei rinforzi e possibili raffiche, soprattutto fino alla notte tra lunedì e martedì, e con tendenza a divenire settentrionali dal mattino di martedì. Mare agitato, con possibili mareggiate lungo le coste esposte. I parchi cittadini resteranno chiusi

Secondo il bollettino di allerta meteo emesso per la giornata di domani dalla Protezione Civile della Regione Campania, i fenomeni attesi sono quelli relativi ai venti forte e alle mareggiate. Non dovrebbero essere previste, secondo gli esperti, precipitazioni, pertanto l'allerta meteo non è stato collegato a nessun colore di criticità, che è invece legato al possibile dissesto idrogeologico che potrebbe verificarsi in presenza di abbondanti precipitazioni e fenomeni temporaleschi.