Allerta meteo in Campania per vento forte e mareggiate dalle 8 di lunedì 21 febbraio fino a martedì Allarme per forti raffiche di vento e mareggiate in Campania nelle prossime ore. La protezione civile ha emanato l’avviso di allerta.

A cura di Pierluigi Frattasi

Allarme per forti raffiche di vento e mareggiate in Campania nelle prossime ore. La Protezione Civile della Regione Campania ha emanato un avviso di allerta meteo per vento forte e mare agitato valido dalle 8 di domani mattina, lunedì 21 febbraio alle 14.00 di martedì 22 febbraio. Le previsioni meteorologiche prevedono venti forti dai quadranti occidentali con temporanei rinforzi e possibili raffiche soprattutto fino alla notte tra lunedì e martedì e con tendenza a divenire settentrionali dal mattino di martedì. Mare agitato, con possibili mareggiate lungo le coste esposte.

La Protezione civile ha raccomandato alle autorità competenti di porre in essere i controlli relativi alla corretta tenuta delle strutture esposte alle sollecitazioni dei venti e del moto ondoso nonché degli alberi, anche in linea con i rispettivi piani comunali di protezione civile. Non sono previsti fenomeni di dissesto idrogeologico connessi alle precipitazioni pertanto il codice colore è verde. Si ricorda che l'allerta vento non è associata ad alcun codice colore.

Scuole chiuse per allerta meteo

A seguito dell'allarme lanciato dalle autorità competenti regionali, i Comuni potranno prevedere eventualmente delle specifiche ordinanze a tutela della pubblica incolumità. Se domani le scuole saranno chiuse per allerta meteo, lo decideranno i sindaci, con ordinanze ad hoc che tengono conto delle specificità del territorio. Non è escluso che alcuni comuni possano chiudere parchi e giardini pubblici, o i cimiteri comunali, per evitare la caduta di rami e alberi o il distacco di calcinacci. La decisione spetta ai primi cittadini, come detto, di concerto con i Cot, le task force di tecnici e Protezione Civile.