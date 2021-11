Allerta meteo Campania per pioggia e vento per tutto domani, lunedì 22 novembre Allerta meteo gialla in Campania per tutto lunedì 22 novembre, per piogge, temporali e raffiche di vento; escluse zone 4 e 7 (Alta Irpinia e Sannio, Tanagro).

A cura di Redazione Meteo

La Protezione Civile della Regione Campania ha emanato un avviso di allerta meteo di colore Giallo dalla mezzanotte fino alle 23:59 di domani, lunedì 22 novembre, su tutto il territorio regionale, ad esclusione delle zone 4 e 7 (Alta Irpinia e Sannio, Tanagro). Si prevedono su tutto il territorio regionale precipitazioni sparse, anche a carattere di rovescio e temporale, puntualmente anche intense. Possibili raffiche di vento nei temporali.

La Protezione Civile, raccomandando ai Comuni di prendere tutte le precauzioni del caso per evitare gravi ripercussioni, mette inoltre in allerta sulle possibili conseguenze del maltempo previsto, anche in assenza di precipitazioni per effetto della saturazione dei suoli. Spetterà ai vari Comuni, in conseguenza dell'allerta meteo diramata, valutare ulteriori provvedimenti come la chiusura delle scuole o dei parchi pubblici; decisione che potrebbe arrivare soprattutto per il forte vento previsto.

Si legge nel bollettino, come possibili fenomeni di impatto al suolo:

Leggi anche Allerta Meteo in Campania: temporali e vento forte dalle 18 di stasera fino alle 9 di domani