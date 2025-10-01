Allerta meteo a Napoli e in Campania, vento forte e mare agitato da questa sera per 24 ore

La Protezione Civile della Regione Campania ha emanato un’allerta meteo per vento forte e mare agitato lungo le coste a partire dalle ore 20 di oggi e per le successive 24 ore.

Maltempo a Napoli e in Campania a partire da questa sera: la Protezione Civile regionale ha difatti emanato un'allerta meteo a partire dalle ore 20 di oggi, mercoledì 1° ottobre e valevole per 24 ore, dunque fino alle ore 20 di giovedì 2 ottobre, per vento forte sull'intero territorio e mare agitato lungo le coste. Secondo il bollettino della Protezione Civile, si prevedono "Venti forti dai quadranti settentrionali, con locali raffiche. Mare agitato, soprattutto lungo le coste esposte ai venti, con possibili mareggiate".

In previsione della situazione meteorologica attesa, pertanto, la Protezione Civile della Regione Campania ricorda alle autorità competenti di porre in essere tutte le misure idonee a mitigare i rischi connessi al forte vento e al mare agitato, come il monitoraggio del verde pubblico e la corretta manutenzione delle strutture esposte alle sollecitazioni. L'allerta meteo prevista per le prossime ore in Campania è di colore verde, dal momento che i colori sono associati soltanto al rischio idrogeologico connesso alle precipitazioni che, al momento, non sono previste sul territorio; le allerte per il vento, invece, non sono associate a nessun colore.

Il ritorno del maltempo coinciderà, a Napoli e in Campania, anche con una ulteriore diminuzione delle temperature: le massime, infatti, potranno scendere anche al di sotto dei 20 gradi.