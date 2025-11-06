Allerta meteo a Napoli e in Campania: pioggia e temporali dal pomeriggio di domani

Il meteo è altalenante a Napoli e in Campania in questo inizio di autunno: domani, venerdì 7 novembre, torna infatti il maltempo. La Protezione Civile della Campania ha emanato un'allerta meteo di livello giallo che interesserà gran parte della regione a partire dalle ore 15 di venerdì 7 novembre e per le successive 24 ore: sono previste precipitazioni locali, che potrebbero avere anche carattere temporalesco, soprattutto sulla fascia costiera. Più precisamente, le zone interessate dall'allerta meteo sono: 1 (Piana Campana, Napoli, Isole, Area Vesuviana); 3 (Penisola Sorrentino-Amalfitana, Monti di Sarno e Monti Picentini); 5 (Tusciano e Alto Sele); 6 (Piana del Sele e Alto Cilento); 8 (Basso Cilento).

L'impatto al suolo delle abbondanti precipitazioni previste potrebbe generare anche altri fenomeni meteorologici, come ad esempio: allagamenti, innalzamento dei livelli idrometrici dei corsi d'acqua, scorrimento delle acque nelle sedi stradali, caduta massi e fenomeni franosi. Pertanto, la Protezione Civile della Regione Campania raccomanda gli enti competenti di attivare i COC (Centri Operativi Comunali) e di porre in essere tutte le misure atte a prevenire, mitigare o contrastare i fenomeni meteorologici previsti.