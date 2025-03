video suggerito

"Allarme per il Norovirus Kawasaki, picco di gastroenteriti: può durare settimane" parla Scotti (Medici Fimmg) Silvestro Scotti, medico di famiglia e segretario nazionale Fimmg: "Stiamo registrando molti casi di Norovirus Kawasaki, un virus gastroenterico, arrivato dalla Gran Bretagna, che provoca gastroenteriti anche per lunghi periodi"

Intervista a Dott. Silvestro Scotti Segretario della Federazione Italiana dei Medici di Medicina Generale (Fimmg)

A cura di Pierluigi Frattasi

"Stiamo vedendo una ripresa di casi di influenza stagionale in questi ultimi giorni. Ma soprattutto stiamo registrando molti casi di Norovirus Kawasaki, un virus gastroenterico che è arrivato da qualche mese dalla Gran Bretagna e provoca una gastroenterite abbastanza duratura, che si attesta di solito a 4-5 giorni, ma che nei pazienti con colon irritabile può durare anche qualche settimana. In questi giorni, negli ambulatori dei medici di base abbiamo, purtroppo, molti pazienti con sintomi gastrointestinali".

A parlare a Fanpage.it è Silvestro Scotti, medico di famiglia e Segretario della Federazione Italiana dei Medici di Medicina Generale (Fimmg).

Come si combatte il Norovirus Kawasaki?

Con una alimentazione adeguata. Qualche antispastico e fermenti lattici. Non bisogna usare antibiotici che rischiano di creare disbiosi intestinale, andando a danneggiare la flora batterica e peggiorando la situazione. In questa fase vanno usati solo i sintomatici.

Che altro?

Bisogna idratarsi molto, per reintegrare l'acqua e i sali minerali persi, magari bevendo acqua e limone con una puntina di bicarbonato. E lavarsi le mani spesso, evitando il contatto tra le mani sporche e gli alimenti. La diffusione della malattia è oro-fecale. Il contatto tra mani sporche e alimenti può contagiare anche altre persone.

L'influenza stagionale quest'anno è arrivata tardi?

Si è allungato il periodo dell'influenza. I motivi sono probabilmente climatici. Le variazioni di temperatura stanno favorendo le malattie da raffreddamento, su cui si diffondono più facilmente le malattie respiratorie. Noi continuiamo a parlare di influenza, ma in realtà la rete che misura queste forme non si limita più solo all'influenza ma copre tutte la malattie respiratorie delle prime vie aeree. Il portale di sorveglianza oggi si chiama RespiVirNet, non più Influnet.

Qual è la situazione dell'influenza al momento?

Il picco è alle spalle. Abbiamo avuto una ripresa dopo un rallentamento. Adesso la curva si è abbassata. Credo che nei prossimi giorni andremo verso un "plateau", una stabilizzazione dei casi.

Abbiamo anche casi di Covid?

Sì. Ma non ci sono al momento particolari preoccupazioni. La situazione è stabile e sotto controllo.

