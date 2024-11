Allarme bomba a Materdei: oggetto sospetto all’esterno della stazione della metro

video suggerito

A cura di Valerio Papadia

L'oggetto che ha fatto scattare l'allarme bomba a Materdei

Attimi di tensione in piazzetta Materdei, nell'omonimo quartiere nel centro di Napoli dove pochi minuti fa – in piazza Scipione Ammirato, angolo via Leone Marsicano – è scattato un allarme bomba. Proprio a pochi passi dall'ingresso della stazione della Linea 1 della metropolitana, adagiato su un muretto, è stato segnalato un oggetto sospetto. Sul posto sono intervenuti gli gli artificieri del comando provinciale di Napoli.

Le pattuglie, invece, hanno cinturato la zona che è stata messa in sicurezza per agevolare le operazioni di accertamento degli artificieri, che hanno delimitato l'area per impedire che i passanti possano transitare vicino all'oggetto sospetto. Si dovrà però attendere l'intervento dei tecnici per stabilire se l'allarme bomba sia effettivamente attendibile oppure se si sia trattato di un falso allarme. Si tratta di una struttura in plastica con un filo e un circuito elettrico, assomiglia ad uno scaldino smart o ad una cassa bluetooth.