All’Antico Vinaio potrebbe aprire una sede a Napoli, gli indizi su Facebook e TikTok L’Antico Vinaio, il locale di street food fiorentino, potrebbe aprire una nuova sede anche a Napoli: gli indizi di Mazzanti sui social.

A cura di Nico Falco

La foto pubblicata da Tommaso Mazzanti dell’Antico Vinaio su Facebook

"All'Antico Vinaio", il famosissimo locale di street food nato a Firenze, potrebbe aprire una sede anche a Napoli. Per ora nulla di confermato ufficialmente, ma sono diversi gli indizi che il giovane titolare, il 33enne Tommaso Mazzanti, ha disseminato sui social: oltre alle fotografie che lo ritraggono in piazza del Plebiscito, in un video su TikTok chiede esplicitamente ai napoletani cosa ne pensano di una eventuale apertura in città.

La storia dell'Antico Vinaio comincia nel 1991, con una piccola rosticceria di una manciata di metri quadrati in via dei Neri, a poche centinaia di metri dalla Galleria degli Uffizi, nel centro storico di Firenze. Nel giro di qualche anno la famiglia Mazzanti prende in gestione anche "L'antico vinaio", una vineria che da oltre cent'anni si trova sul marciapiede opposto. Nel giro di pochi anni il locale diventa famosissimo per le schiacciate, la classica focaccia fiorentina. La svolta arriva probabilmente coi social, dove Mazzanti è sempre molto attivo; il brand si estende e arrivano le nuove sedi: altre botteghe in via dei Neri, poi Milano, Roma, Torino, New York e Los Angeles.

L'Antico Vinaio apre a Napoli? Gli indizi sui social

E proprio tramite i suoi canali sono arrivati gli indizi della prossima apertura. Il 25 ottobre, su Facebook, compare una foto sul profilo ufficiale dell'attività in cui il giovane imprenditore è in piazza del Plebiscito; la didascalia sembra eloquente: "Non è un viaggio di turismo". Nelle stesse ore, il video su TikTok: "Oggi mi trovo in una città veramente speciale – dice Mazzanti, mostrando alle sue spalle prima il Palazzo Reale e poi piazza del Plebiscito – e dovete dirmi voi se vi garberebbe trovare un Antico Vinaio qui".

Leggi anche Invasione di calabroni al Municipio di Napoli, arrivano i disinfestatori

Per il momento, però, nonostante una conferma ufficiale non sia (ancora?) arrivata, le reazioni dei napoletani non si sono fatte attendere. Moltissimi quelli che si dicono in trepida attesa, ma parecchi utenti hanno anche fatto notare, in toni più o meno cortesi, che l'attività a Napoli potrebbe fare fatica ad ottenere lo stesso successo visto in altre città, vista la qualità dello street food locale.