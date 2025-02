video suggerito

All'aeroporto Capodichino di Napoli sequestrati 23 chili di marijuana: la droga arrivata da Dubai L'ingente quantitativo di droga è stato rinvenuto nel bagaglio da stiva di un passeggero proveniente da Dubai, che è stato tratto in arresto.

A cura di Valerio Papadia

La marijuana sequestrata all'aeroporto di Napoli

Un carico particolare quello trasportato da un cittadino malese, in arrivo all'aeroporto Capodichino di Napoli con un volo proveniente da Dubai: circa 23 chili di marijuana, che sono stati sequestrati e che gli sono costati l'arresto. Nell'ambito dei controlli antidroga messi in campo nell'aeroporto partenopeo, i militari della Guardia di Finanza di Capodichino, unitamente agli agenti della Polizia di Frontiera Aerea di Napoli e al personale dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli dell'Aeroporto di Capodichino, hanno perquisito numerosi passeggero in transito nello scalo napoletano.

Tra questi rientra anche il cittadino malese, proveniente come detto da Dubai. Grazie all'intervento dell'unità cinofila delle Fiamme Gialle, i militari della Guardia di Finanza hanno deciso di estendere la perquisizione anche al bagaglio da stiva del passeggero: all'interno della valigia, sono stati rinvenuti 22,7 chili di marijuana, conservati in buste di cellophane trasparenti e pronti per essere immessi nel mercato illecito. Pertanto, dopo le formalità di rito, la droga è stata sequestrata, mentre il cittadino malese è stato arrestato per traffico di sostanze stupefacenti e portato nel carcere napoletano di Poggioreale.