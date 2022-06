All’Acquario di Napoli una cena stellata con Marianna Vitale, chef del ristorante Sud La cena è prevista per lunedì 20 giugno presso l’Acquario della Stazione Zoologica Anton Dohrn di Napoli, nell’ambito della manifestazione Wine & The City.

A cura di Valerio Papadia

La chef stellata Marianna Vitale

Un evento esclusivo per una location altrettanto esclusivo quello previsto a Napoli per la sera di lunedì 20 giugno: l'Acquario della Stazione Zoologica Anton Dohrn – il primo aperto al pubblico in Italia nonché il più antico d'Europa – che dal 1874 sorge all'interno della Villa Comunale di Napoli ospiterà una cena preparata dalla chef Marianna Vitale, una Stella Michelin con il suo ristorante Sud a Quarto, nella provincia partenopea. La cena esclusiva, pensata per soli 90 ospiti, si inserisce nell'ambito della manifestazione Wine & The City – realizzata con il sostegno di Pasta Garofalo e di Pecorella Marmi – che, dal 6 al 23 giugno, organizza a Napoli numerosi eventi, naturalmente dedicate al vino, in altrettante location suggestive della città.

L’Acquario di Napoli

Per la cena del 20 giugno prossimo all'Acquario di Napoli, che si terrà nelle storiche sale della stazione Anton Dohrn, volute proprio dallo zoologo a cui l'acquario è dedicato per far conoscere il mondo sottomarino del Golfo di Napoli e del Mediterraneo, la chef Marianna Vitale racconterà la sua idea di mare, preparando portate che rappresentano proprio il suo concetto di cucina e racchiudono la sua filosofia gastronomica, con un occhio sempre attento alla sostenibilità ambientale. Per l'occasione, il panificio Antonio Rescigno preparerà per i commensali uno speciale pane alle alghe di mare, mentre i vini che accompagneranno il percorso degustativo pensato dalla chef Marianna Vitale saranno forniti dall'azienda agricola biologica San Salvatore 1988 di Giungano, cittadina nel cuore del Parco Nazionale del Cilento, in provincia di Salerno.