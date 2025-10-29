napoli
Video thumbnail

Alla Federico II studenti con sveglie e cuscini: “Lorito sveglia, stop accordi con Israele”

Gli studenti della Federico II manifestano durante il Senato Accademico e chiedono anche di “uscire dalla fondazione Med-Or, di cui fa parte anche Leonardo”
Fai rumore con noi. Diventa sostenitore
A cura di Giuseppe Cozzolino
0 CONDIVISIONI
Immagine

Tornano a protestare gli studenti di Napoli: stavolta è toccato agli universitari della Federico II di Napoli, che davanti alla sede di Economia di via Partenope, dove si svolgeva il senato accademico, si sono presentati con svegli e cuscini, oltre che con striscioni con la scritta "Lorito, svegliati" e "Stop accordi con Israele". Il riferimento è al documento firmato da oltre duemila tra studenti e docenti che chiede la sospensione degli accordi tra la Federico II e le università israeliane, in segno di protesta contro il genocidio in corso a Gaza.

La manifestazione, organizzata da collettivi e assemblee studentesche, ha visto la presenza di cuscini e sveglie: un invito a "svegliarsi" che gli studenti hanno rivolto al Rettore Lorito, esortandolo a "mantenere l'impegno, preso un anno fa, di uscire dalla fondazione Med-Or, di cui fa parte anche l'azienda Leonardo". La manifestazione si è svolta senza particolari problemi di ordine pubblico: gli studenti hanno chiesto anche un incontro al Rettore, che hanno ottenuto anche un incontro con una loro piccola delegazione, che ha parlato direttamente con i vertici universitari.

Intanto, proseguono le mobilitazioni degli studenti: diversi i licei occupati per sostenere la causa palestinese, e le manifestazioni si susseguono anche in altre zone della città e della provincia. Mobilitazioni e proteste che si stanno svolgendo senza particolari problematiche per l'ordine pubblico in questi giorni. Anche nelle università gli studenti stanno chiedendo maggiore attenzione verso la causa palestinese, e protestando contro il genocidio dei civili in particolare nella Striscia di Gaza.

Attualità
0 CONDIVISIONI
Immagine
Strage di Paupisi, Antonia Ocone è sveglia e respira autonomamente
Il 58enne trasferito dal Molise al carcere di Benevento: è uscito dall'isolamento
L'avvocato: "Valutiamo perizia psichiatrica"
Strage nel Sannio, offerte di lavoro al figlio sopravvissuto per farlo restare con la sorella
autopromo immagine
Più che un giornale
Il media che racconta il tempo in cui viviamo con occhi moderni
Notifiche
Effettua il Login
napoli
api url views