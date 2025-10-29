Alla Federico II studenti con sveglie e cuscini: “Lorito sveglia, stop accordi con Israele”

Tornano a protestare gli studenti di Napoli: stavolta è toccato agli universitari della Federico II di Napoli, che davanti alla sede di Economia di via Partenope, dove si svolgeva il senato accademico, si sono presentati con svegli e cuscini, oltre che con striscioni con la scritta "Lorito, svegliati" e "Stop accordi con Israele". Il riferimento è al documento firmato da oltre duemila tra studenti e docenti che chiede la sospensione degli accordi tra la Federico II e le università israeliane, in segno di protesta contro il genocidio in corso a Gaza.

La manifestazione, organizzata da collettivi e assemblee studentesche, ha visto la presenza di cuscini e sveglie: un invito a "svegliarsi" che gli studenti hanno rivolto al Rettore Lorito, esortandolo a "mantenere l'impegno, preso un anno fa, di uscire dalla fondazione Med-Or, di cui fa parte anche l'azienda Leonardo". La manifestazione si è svolta senza particolari problemi di ordine pubblico: gli studenti hanno chiesto anche un incontro al Rettore, che hanno ottenuto anche un incontro con una loro piccola delegazione, che ha parlato direttamente con i vertici universitari.

Intanto, proseguono le mobilitazioni degli studenti: diversi i licei occupati per sostenere la causa palestinese, e le manifestazioni si susseguono anche in altre zone della città e della provincia. Mobilitazioni e proteste che si stanno svolgendo senza particolari problematiche per l'ordine pubblico in questi giorni. Anche nelle università gli studenti stanno chiedendo maggiore attenzione verso la causa palestinese, e protestando contro il genocidio dei civili in particolare nella Striscia di Gaza.