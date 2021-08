Alla Fagianeria di Capodimonte 5 giorni di Open Day per vaccinare over 12 senza prenotazione Cinque giorni di Open day per over 12 anni per vaccinarsi contro il Covid senza prenotazione alla Fagianeria del Bosco di Capodimonte, da lunedì 30 agosto a venerdì 3 settembre 2021. Disponibili mille dosi al giorno. A chi si vaccina biglietto ridotto per la visita al museo della Reggia di Capodimonte.

A cura di Pierluigi Frattasi

Cinque giorni di Open day per over 12 anni per vaccinarsi contro il Covid senza prenotazione alla Fagianeria del Bosco di Capodimonte, da lunedì 30 agosto a venerdì 3 settembre 2021. In queste date, dalle ore 9,00 alle 18,00 sarà possibile vaccinarsi per i cittadini di tutte le fasce di età (12 – over 80) e di qualsiasi categoria, senza preventiva prenotazione. Disponibili 1000 dosi al giorno.

Le vaccinazioni tra le opere d'arte

La campagna vaccinale prosegue con nuove giornate di vaccinazioni (prima o seconda dose) programmate dall’ASL Napoli 1 Centro per tutti i cittadini che non hanno ancora avuto occasione di vaccinarsi o che non hanno ancora completato il ciclo vaccinale. Una volta terminata l’inoculazione alla Fagianeria, i cittadini vaccinati potranno effettuare il periodo di osservazione in una sala allestita con le riproduzioni dei principali capolavori presenti nel Museo: dalla Danae di Tiziano all’Antea di Parmigianino da Atalanta e Ippomene di Guido Reni alle Ipomee e boules de neige di Andrea Belvedere a Frisio a Santa Lucia di Eduardo Dalbono.

E poi un racconto per immagini dei protagonisti del Regno di Napoli: da Carlo di Borbone a cavallo di Francesco Liani, a Ferdinando IV a cavallo con la corte a Capodimonte di Antonio Joli. E ancora, un focus sulla Partenza di Carlo di Borbone per la Spagna vista da terra e Partenza di Carlo di Borbone per la Spagna vista da mare del 1759, di Antonio Joli, e Ferdinando IV a caccia di folaghe sul Lago Fusaro di Jacob Philipp Hackert del 1783.

Biglietto ridotto per il museo per chi si vaccina

Inoltre, tutti i vaccinati alla Fagianeria avranno diritto a un biglietto di ingresso ridotto al museo. Dunque, l’occasione della vaccinazione alla Fagianeria del Real Bosco di Capodimonte sarà anche lo spunto per immergersi nelle meraviglie dell’arte.

Sarà possibile visitare, oltre alle collezioni, le mostre in corso: Napoli, Napoli: di lava, porcellana e musica (fino al 19 settembre 2021) allestita nelle sale dell’appartamento reale del Museo e Real Bosco di Capodimonte, Paolo La Motta. Capodimonte incontra la Sanità (fino al 19 settembre 2021), Diego Cibelli. L’arte del Danzare Assieme (fino al 19 settembre 2021), Raffaello a Capodimonte. L’officina dell’artista (fino al 13 settembre 2021) e Santiago Calatrava. Nella luce di Napoli (fino al 24 ottobre 2021) con il Cellaio e la Chiesa di Gennaro ridecorata dall’architetto e artista. Chiesa e Cellaio sono aperti nei giorni di venerdì, sabato e domenica dalle ore 10 alle 16.