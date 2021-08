Open Day vaccino prima e seconda dose Asl Napoli 1 senza prenotazione dal 30 agosto al 3 settembre L’Asl Napoli 1 ha lanciato 5 giornate di Open Day dedicate a tutti i cittadini, a prescindere dall’età, che debbano avere la prima o la seconda dose. Le somministrazioni nei prossimi giorni tra Mostra d’Oltremare, Fagianeria di Capodimonte e Stazione Marittima, dal 30 agosto al 3 settembre, secondo il calendario prestabilito, non c’è bisogno di prenotazione.

A cura di Nico Falco

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Coronavirus ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

L'Asl Napoli 1 ha organizzato ulteriori 5 giornate di Open Day per le vaccinazioni Covid: sono dedicate a tutti i cittadini che ancora non hanno aderito o che non hanno completato il ciclo (verranno quindi somministrate sia prime sia seconde dosi), residenti nei territori dell'Asl Napoli 1 Centro; non c'è bisogno di prenotazione e l'iniziativa è aperta a tutte le fasce di età (dai 12 anni agli over 80). Gli Open Day si svolgeranno tra il 30 agosto e il 6 tra Stazione Marittima, Mostra d'Oltremare e Fagianeria di Capodimonte, dalle 9 alle 18. L'Asl ricorda, infine, che sono attivi gli Open Day "W la scuola", dalle 9 alle 18 e per tutte le fasce d'età (alla Stazione Marittima lunedì 30 agosto, mille dosi, e alla Mostra d'Oltremare venerdì 3 settembre e lunedì 6 settembre, 5.040 dosi al giorno).

Open Day vaccino Covid, i centri e le date

Stazione Marittima : da mercoledì 1 settembre a venerdì 3 settembre, dalle 9 alle 18, tutte le fasce di età, a disposizione complessivamente 3mila dosi (mille al giorno).

: da mercoledì 1 settembre a venerdì 3 settembre, dalle 9 alle 18, tutte le fasce di età, a disposizione complessivamente 3mila dosi (mille al giorno). Mostra d'Oltremare : da lunedì 30 agosto a giovedì 2 settembre, dalle 9 alle 18, tutte le fasce di età, a disposizione 14mila dosi (3.500 per ognuno dei 4 giorni dell'iniziativa).

: da lunedì 30 agosto a giovedì 2 settembre, dalle 9 alle 18, tutte le fasce di età, a disposizione 14mila dosi (3.500 per ognuno dei 4 giorni dell'iniziativa). Fagianeria di Capodimonte: da lunedì 30 agosto a venerdì 3 settembre, dalle 9 alle 18, tutte le fasce di età, a disposizione 5mila dosi (mille al giorno).

Vaccino Covid Napoli, i distretti sanitari

L'Asl ribadisce inoltre che la somministrazione di vaccini (in prima o seconda dose) è garantita anche presso i Distretti Sanitari di base ( Dsb) e non è necessaria alcuna prenotazione. Le somministrazioni (da lunedì al venerdì, dalle 9 alle 16, per tutte le fasce di età) avverranno nei seguenti distretti: