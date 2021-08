Scuola, a Napoli open day in vista del rientro: vaccini a studenti e insegnanti In vista del rientro a scuola, previsto in Campania per il 15 settembre, l’Asl Napoli 1 Centro ha predisposto quattro open day durante i quali si potranno sottoporre alla vaccinazione contro il Coronavirus i docenti e gli studenti (maggiori di 12 anni) che non hanno ancora ricevuto alcuna dose.

A cura di Valerio Papadia

Manca meno di un mese al ritorno tra i banchi di scuola, che in Campania è fissato per il prossimo 15 settembre. Ecco che allora, per prevenire una nuova ondata di contagi nelle aule, che comportano inevitabili interruzioni alla lezioni, a Napoli si terranno 4 open day per vaccinare insegnanti e studenti (maggiori di 12 anni) che non hanno ancora ricevuto alcuna dose del vaccino contro il Coronavirus, denominati non a caso "W la scuola" . Come ha fatto sapere l'Asl Napoli 1 Centro, l'appuntamento è per il 25 e il 30 agosto e per il 3 e 6 settembre: i primi due giorni ci si potrà recare all'hub della Stazione Marittima, dalle ore 9 alle ore 18; negli altri due giorni, invece, l'hub predisposto è quello della Mostra d'Oltremare, sempre dalle 9 alle 18. A tutti saranno somministrati i vaccini a m-RNA, vale a dire Pfizer e Moderna.

Come ricorda ancora l'Asl, per prenotare basta collegarsi al link opendayvaccini.soresa.it e compilare i campi a disposizione. Verrà richiesto il codice fiscale, il numero della tessera sanitaria, un numero di cellulare e l'indirizzo e-mail del vaccinando. Dopo la registrazione, si riceverà un sms di conferma, che vale come convocazione: "L’unico modo per accedere all’open day ‘W la scuola' è l’aver ricevuto sms e si invita a

rispettare luogo e giorno e non anticiparsi rispetto all’orario di convocazione" ricorda ancora l'Azienda sanitaria locale.

"II vaccino è lo strumento giusto per fare in modo che studenti e personale scolastico possano finalmente vivere l’attività didattica in presenza. In vista dell’avvio dell’attività didattica, che tutti vogliamo e auspichiamo si svolgano senza dover ricorrere alla Dad, è importante la collaborazione di tutti: personale scolastico, studenti e famiglie" ha dichiarato Ciro Verdoliva, direttore generale dell'Asl Napoli 1 Centro.