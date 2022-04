Alla Clinica Mediterranea di Napoli una settimana di visite mediche gratuite per le donne Il 22 aprile si celebra la Giornata nazionale dalla salute della donna: per l’occasione, dal 20 al 26 aprile, alla Clinica Mediterranea di Napoli sono in programma visite gratuite per le donne.

A cura di Valerio Papadia

Dal 20 al 26 aprile sono in programma visite mediche gratuite per le donne alla Clinica Mediterranea di Napoli, struttura sanitaria che sorge a Mergellina: l'occasione è per celebrare la Giornata nazionale della salute della donna, che cade il prossimo 22 aprile. In programma dunque, alla clinica partenopea, un vero e proprio Open Week, promosso da Fondazione Onda e dall'Osservatorio nazionale sulla salute della donna e di genere: per tutta la settimana, dal 20 al 26 aprile appunto, sono previste visite mediche specialistiche gratuite per le donne, dalla ginecologia alla senologia, passando per la cardiologia, la pneumologia, l'ortopedia e la dermatologia.

Non solo visite: anche convegni aperti al pubblico

La settimana dedicata alla salute della donna, alla Clinica Mediterranea, non prevede soltanto visite mediche specialistiche gratuite, ma anche incontri e convegni aperti al pubblico, ma anche video informativi che verranno pubblicati sul sito della clinica o sulla pagina Facebook. Così come per le visite mediche, anche per gli incontri e i convegni si comincia il 20 aprile, alle ore 12, nella Sala Zannini, con l'incontro sul tema "Infarto nelle donne: cause e prevenzione" con le cardiologhe Mariangela Mosca e Simona dell'Aversana e la nutrizionista Margherita Grimaldi.