Alessandro Siani e Antonino Cannavacciuolo, cena a Vico Equense per il nuovo ristorante dello chef

Antonino Cannavacciuolo e il regista e attore napoletano Alessandro Siani immortalati insieme in quel di Vico Equense: anteprima per la nuova apertura del primo ristorante gourmet dello chef partenopeo giudice di Masterchef.

Antonino Cannavacciuolo ha aperto il suo primo ristorante in Campania, a casa sua, Vico Equense, nella frazione di Ticciano. Lì oltre allo chef di Villa Crespi ci sarà una brigata di cucina tutta campana nonché papà Cannavacciuolo, anch'egli chef di lungo corso. E iniziano per le ‘anteprime' e per far crescere l'attesa a fare capolino i primi vip.

Ieri una foto sui social con l'attore comico e regista Alessandro Siani e il giudice di Masterchef ha letteralmente spopolato. «Alessandro Siani e Antonino Cannavacciuolo, cosa bolle in pentola? – scrive Siani sui social – Cannavacciulo fa un ragù talmente buono che quando finisci, ti lecchi i baffi e pure le basette».

Il resort campano di Cannavacciuolo si chiama "Laqua" ed è lui stesso a spiegare com'è nata l'idea:

Quando ero ancora un giovanotto alle prime armi in cucina mio padre me lo diceva sempre: “Se lavorerai sodo, un giorno anche tu avrai il tuo ristorante qui, tra le colline di Vico Equense”.Destino o non destino, eccomi qui insieme a Nicola ad inaugurare il mio primo ristorante al sud in un luogo a me speciale, oggi diventato un intimo resort che ripercorre il mio passato e i miei ricordi d’infanzia: Laqua countryside.

Portare anche qui in Costiera sorrentina tutto l’amore e la passione mia e di Cinzia per l’ospitalità e la ristorazione ha un sapore ancora più speciale e unico, fatto di autenticità e tradizioni che mi hanno forgiato come uomo ancora prima che come Chef. È sempre bello ritornare a casa.