Alessandro Borghese e i “Quattro Ristoranti” in città: dichiarazione d’amore per Napoli Alessandro Borghese a Napoli per “Quattro ristoranti”: bagno di folla e messaggi d’amore per la città. “La città di mio papà Gigi, ‘o core mio”.

A cura di Giuseppe Cozzolino

Alessandro Borghese

Bagno di folla a Napoli per Alessandro Borghese, che in questi giorni è stato a Napoli a bordo del suo furgoncino nero di "Quattro Ristoranti". In tanti lo hanno riconosciuto e hanno deciso di strappare una foto o un autografo, anche perché lo chef stellato ne ha approfittato per andare in giro per il Centro Storico, e ribadire ancora una volta il suo amore per Napoli, di cui è originario da parte di padre (l'imprenditore napoletano Luigi Borghese, scomparso nel 2016).

Borghese ha diffuso sui social foto e video di queste giornate napoletane, commentando con doppio post in italiano e in inglese:

Napoli. La città di mio papà Gigi. Napoli la cucina di nonna Concetta, la provola nella pasta e patate. Napoli. L’allegria, il carattere, la dignità, i sorrisi dei ragazzi e gli occhi profondi delle signore. Napoli. Si o’ cor mij, o saij, t teng rint o’ sang.

Oltre al messaggio d'amore, Alessandro Borghese non ha perso tempo ed ha girato la città, poi sul Lungomare ha incontrato anche tanti giovani con i quali si è scattato diversi selfie prima di riprendere il lavoro: dal 27 novembre riprende "Quattro Ristoranti", il format su Sky che lo vede protagonista. E proprio a Napoli, a quanto pare, sarà ambientata una puntata: lo chef infatti è stato "avvistato" anche in diversi ristoranti napoletani in questi giorni. "Ragazzi, Grazie! Grazie! Grazie! Il vostro affetto è immenso ed è lievitato come la pasta cresciuta!", ha aggiunto ancora sui social lo stesso Alessandro Borghese, mentre ora in molti fremono nell'attesa di conoscere i ristoranti da lui "visitati" e quale di questi abbia vinto la sfida contro gli altri.