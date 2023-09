Alessandro Siani: “Non voglio vedere l’Esercito tre giorni a Napoli e poi scompare” Alessandro Siani parla della morte di ‘Giò Giò’: “Non voglio delle immagini in cui si vede l’Esercito tre giorni qui e poi scompare”. Martone dedica al musicista ucciso il premio a Venezia.

«Quel che è successo non deve accadere mai più. E non è banale retorica perché questo non è il teatro o il cinema: è vita vera. E non deve avvenire mai, mai più». Alessandro Siani è al Teatro Augusteo come produttore. Ci sono i casting del musical ispirato alla serie tv "Mare fuori", quella che parla degli istituti minorili di pena, gli Ipm, di clan e delinquenza minorile.

In giorni di enorme attenzione sulla devianza giovanile, nei giorni dell'assassinio di Giovanbattista Cutolo, il musicista 24enne ammazzato da un ragazzo dei Quartieri Spagnoli di 17 anni, Siani parla inevitabilmente anche di questa fase della città, mentre a poche decine di metri dal teatro napoletano si è appena concluso un maxi-blitz ai Quartieri con decine di agenti e militari e un elicottero che sorvola l'area dall'alba. «Non deve avvenire mai più – ribadisce -. Non voglio delle immagini in cui si vede l'Esercito tre giorni qui e poi scompare. Vorrei accadesse qualcosa di importante sulla sicurezza».

Sempre oggi un altro regista e produttore napoletano, Mario Martone durante la cerimonia in cui gli è stato consegnato il premio "Robert Bresson" alla Mostra del Cinema di Venezia lo ha dedicato alla memoria di "Giò Giò": «Sono onorato e molto emozionato per questo premio e sento anche il dovere morale di dedicarlo a Giovanbattista Cutolo, il giovane musicista ucciso a Napoli nei giorni scorsi».