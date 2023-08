Casting per partecipare a Mare Fuori: l’appuntamento al teatro Augusteo di Napoli Si tratta delle selezioni per partecipare al musical tratto dall’omonima serie televisiva di successo: nel cast anche tanti attori provenienti dalla fiction.

A cura di Valerio Papadia

Il grande successo di Mare Fuori – la cui terza stagione è stata il caso della stagione televisiva della prima metà del 2023, prima su Rai Play e poi su Rai Due – ha indotto a mettere in cantiere anche un musical ispirato alla fortunata fiction ambientata all'Istituto penale minorile di Napoli: lo show sarà diretto da Alessandro Siani e prodotto da Best Live e andrà in scena a partire da dicembre in vari teatri italiani. Gli aspiranti protagonisti che vogliono avere la possibilità di prendere parte al musical di Mare Fuori hanno la possibilità di sostenere un provino: i casting sono fissati per giovedì 7 settembre, alle ore 10, al Teatro Augusteo. I candidati devono saper cantare, ballare e recitare.

Come partecipare ai casting per il musical di Mare Fuori

Prendere parte alle audizioni per avere la possibilità di prendere parte al musical di Mare Fuori è gratuito. Chiunque fosse interessato deve prenotarsi inviando una mail all'indirizzo di posta elettronica castingmusicalmarefuori@gmail.com, allegando due fotografie: un primo piano e una figura intera.

Nel musical ci saranno anche i protagonisti della serie tv

Nell'attesa di comporre l'intero cast che calcherà le tavole dei maggiori teatri italiani a partire da dicembre 2023, è stato confermato che nel musical ci saranno anche tanti protagonisti dell'amata serie tv: a partire da Maria Esposito, che interpreta Rosa Ricci, passando per Antonio Orefice (Totò), Enrico Tijani (Dobermann), Giuseppe Pirozzi (Micciarella), Antonio D'Aquino (Milos). Con loro anche il noto cantautore napoletano Andrea Sannino, che sarà l'educatore dell'Ipm e avrà un ruolo centrale nella storia.