Alcol e violenze, a Marcianise il sindaco chiude i locali all’una di notte fino a maggio 2022 Chiusura forzata per bar, ristoranti e pizzerie: a Marcianise, linea dura del sindaco Antonello Velardi dopo i frequenti casi di risse, violenze e caos dovuti allo sfrenato consumo di alcolici e di assembramenti durante la movida. L’ordinanza sarà in vigore da stasera e fino al prossimo 31 maggio 2022.

A cura di Giuseppe Cozzolino

Bar chiusi a mezzanotte, i locali come pizzerie, ristoranti e pub dovranno chiudere all'una di notte. Mano pesantissima quella del sindaco di Marcianise Antonello Velardi dopo che la situazione in città è parsa fuori controllo. Alcol e violenze sono all'ordine del giorno, maxi-assembramenti di giovani e meno giovani difficili da gestire o da disperdere: e così il primo cittadino ha deciso per la linea dura, con un'ordinanza ad hoc che di fatto stronca la movida cittadino fino a maggio 2022.

"A partire da stasera, 20 settembre e per tutto il periodo invernale, fino al 31 maggio 2022, tutti i bar di Marcianise dovranno chiudere a mezzanotte. I ristoranti, le pizzerie, le cornetterie, le gelateria e le attività similari potranno chiudere un'ora dopo, all'una", ha spiegato il Comune a margine dell'ordinanza, firmata questo pomeriggio. "Le restrizioni si sono rese necessarie dopo numerose segnalazioni fatte dai cittadini e dopo diversi episodi che si sono verificati all'esterno di alcuni esercizi commerciali aperti nelle ore notturne", spiega ancora la nota diramata dal Comune di Marcianise. Previste anche pene pesanti per chi sgarra: "La mancata osservanza del provvedimento prevede sanzioni pecuniarie fino a 1.032 euro, in alcuni casi anche la chiusura temporanea dell'attività commerciale".

Questa l'ordinanza completa del Comune di Marcianise: