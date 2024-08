video suggerito

Albero rischia di crollare su fermata del bus a Corso Umberto Maddalena, arrivano vigili e transenne L'agronomo comunale non c'è, i vigili urbani hanno dovuto piantonare l'albero a tutela della sicurezza pubblica.

A cura di Pierluigi Frattasi

Albero rischia di crollare sulla fermata del bus al Corso Umberto Maddalena, poco distante dall'Aeroporto di Capodichino di Napoli. Arrivano gli agenti della Polizia Locale che transennano l'area e restringono la carreggiata. L'episodio è accaduto ieri, nella giornata di Ferragosto, giovedì 15 agosto 2024. Non essendo presente l'agronomo comunale, a causa delle ferie estive, è stato necessario istituire un presidio temporaneo della polizia locale. Due agenti dei caschi bianchi hanno "osservato a vista" il grosso albero per tutta la giornata di Ferragosto, assicurandosi che nessuno si avvicinasse.

L'agronomo non c'è, i vigili devono piantonare l'albero

Un "piantonamento" proseguito anche oggi, nell'attesa dell'arrivo dell'agronomo comunale che dovrà decidere se l'albero è pericolante e va abbattuto o potrà essere in qualche modo sanato. Una storia singolare. L'albero, infatti, presente una grossa spaccatura al centro del fusto, anche se molti residenti sostengono che la situazione sia questa da anni. Sarebbe emersa, però, con una segnalazione in concomitanza con la giornata di Ferragosto. Sul posto sono arrivati gli agenti della Polizia Locale che hanno immediatamente messo in sicurezza l'area. Non essendoci un agronomo disponibile per la perizia, è stato necessario prolungare il presidio della polizia locale fino al 16 agosto, a tutela della sicurezza dei cittadini.