Albero di Natale lanciato contro il bus Anm, il finestrino dell’autista esplode: passeggeri in fuga Nel mirino di una babygang un bus della linea 147 dell’Anm. L’episodio in piazza Vico a Napoli. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Napoli Fanpage.it

A cura di Pierluigi Frattasi

Un albero di Natale viene lanciato contro un bus dell'Anm. Il finestrino lato conducente esplode e va in frantumi. L'autista è costretto a fermare il mezzo al centro della strada e a far scendere i passeggeri spaventati, per metterli in sicurezza. Per fortuna nessun ferito. L'episodio è accaduto questa sera, mercoledì 8 gennaio 2025, a quanto apprende Fanpage.it, in piazza Giambattista Vico, nella zona alle spalle di piazza Carlo III a Napoli, in direzione di Capodimonte.

La babygang ha lanciato l'albero di Natale contro il bus

Nel mirino di una babygang ci finisce un pullman dell'Anm, l'azienda napoletana della mobilità, della linea 147. A denunciare l'accaduto è Marco Sansone, sindacalista dell'Usb, che spiega: "Un gruppo di ragazzini lancia pezzi in metallo di un albero di Natale contro l'autobus provocando la frantumazione del vetro anteriore lato autista. Al momento non si segnalano feriti, solo tanta paura per il conducente e per i passeggeri, costretti a scendere dall'autobus ed a proseguire con mezzi di fortuna".

Si tratta dell'ennesimo atto di vandalismo nei confronti di un mezzo pubblico che avviene a Napoli. A pagarne le spese, i passeggeri, che sono stati costretti a scendere dal mezzo, impossibilitato a continuare la marcia, l'autista che ha dovuto interrompere suo malgrado la corsa, nonché l'azienda dei trasporti, che ha subito l'ennesimo danno. Anni fa, a Napoli si propose per un breve periodo di far viaggiare le forze dell'ordine gratuitamente sui mezzi pubblici, per aumentare la sicurezza. Mentre dopo altre aggressioni a bordo dei bus sono state montate le telecamere per stanare violenti e vandali.