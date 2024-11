video suggerito

Albero di Natale di 15 metri in piazza Garibaldi: il 6 dicembre l'accensione delle luminarie Albero di Natale in piazza Garibaldi, il 6 dicembre l'accensione. Nelle vie adiacenti ci saranno luminarie. Obiettivo del progetto, lanciare un messaggio di accoglienza e inclusione.

A cura di Nico Falco

In piazza Garibaldi, davanti alla stazione centrale di Napoli, verrà allestito un albero di Natale alto 15 metri, che sarà visibile da ogni angolo della piazza e da corso Umberto I; le luminarie saranno sistemate in via Nazionale, corso Garibaldi, via Firenze, piazza Salerno al Centro Direzionale, via Alessio Mazzocchi, via colonnello Lahalle, via Cesare Rosaroll e via Tribunali. L'iniziativa rientra nel progetto di co-gestione pubblico-privato avviato circa un mese fa e denominato "La Bella Piazza" ed è stata decisa dall'Amministrazione Comunale d'intesa con l'assessore al Turismo e Attività produttive Teresa Armato e i presidenti delle Municipalità seconda e quarta.

L'accensione è prevista per il giorno venerdì 6 dicembre e, tra albero e luminarie, piazza Garibaldi diventerà una delle aree più luminose della città. "Un modo simbolico – si legge in una nota del Comune di Napoli – per abbellire la zona e dare un messaggio di benvenuto a tutti i visitatori che giungeranno a Napoli durante le prossime settimane, soprattutto attraverso la Stazione Centrale, uno dei principali ingressi alla città, in passato non adeguatamente curata". "L'intero quartiere – prosegue la nota – respirerà l'atmosfera natalizia grazie alle luminarie pensate per estendere l'atmosfera festiva anche ai quartieri Pendino, Mercato, San Lorenzo e Vicaria. L'obiettivo comune del sindaco Gaetano Manfredi e dei sostenitori del progetto in corso è contribuire in tutti i modi sperimentabili a valorizzare il legame tra il centro urbano e i suoi quartieri più autentici lanciando anche un messaggio di accoglienza e inclusione".