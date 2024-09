video suggerito

Albero crolla e lo colpisce alla testa, 45enne muore in Irpinia Tragedia a Montecalvo Irpino, in provincia di Avellino: un uomo è stato travolto da un tronco mentre lavorava in un terreno, è morto durante il trasporto in ospedale.

A cura di Nico Falco

Un 45enne di Montecalvo Irpino è deceduto nel tardo pomeriggio di ieri, 10 settembre, dopo essere stato colpito alla testa da un albero mentre era al lavoro nelle campagne circostanti il comune dell'Avellinese; è deceduto durante il tragitto verso l'ospedale del capoluogo. I carabinieri della Compagnia di Ariano Irpino sono intervenuti per i rilievi e l'avvio delle indagini.

La tragedia si è consumata in contrada Palombaro. Secondo le ricostruzioni il 45enne, che si trovava in un terreno di sua proprietà, stava effettuando dei lavori di pulizia nel fondo col proprio mezzo agricolo quando l'albero gli è crollato addosso; nell'impatto è stato colpito alla testa ed ha riportato un forte trauma cranico. È stato soccorso dai sanitari del 118, le sue condizioni sono apparse subito gravi; l'ambulanza è ripartita in codice rosso verso l'ospedale di Avellino, ma l'uomo è morto prima di arrivare al Pronto Soccorso. La salma è stata trasferita nell'obitorio del "Frangipane-Bellizzi" di Ariano Irpino a disposizione dell'autorità giudiziaria che potrebbe nelle prossime ore disporre l'autopsia.

Indagini sono in corso per accertare i motivi che hanno portato al crollo del tronco; non è chiaro se possano essere imputabili allo stato dell'albero o se siano in relazione ai lavori di pulizia che erano in corso.