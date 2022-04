Al Santobono il messaggio commovente di una mamma di un bimbo ammalato ai medici: “Siete angeli” I messaggi di ringraziamento dei genitori a medici, infermieri e operatori sanitari esposti nel corridoio del reparto di Neurochirurgia del Santobono.

A cura di Pierluigi Frattasi

“Medici, infermieri e anche gli operatori che portano il latte ai bambini ammalati sono angeli e vogliamo ringraziarli per la loro umanità e disponibilità. Siete la luce della speranza”. Sono solo alcuni dei messaggi commoventi scritti dai genitori dei piccoli pazienti dell'Ospedale Santobono di Napoli. Alcune di queste lettere sono state incorniciate ed esposte nei corridoi del reparto di Neurochirurgia dell'ospedale pediatrico. Lettere di ringraziamento, di stima e di riconoscenza per il lavoro svolto dal personale sanitario tutti i giorni, sia per i bambini, ma anche per i loro genitori che soffrono assieme ai loro piccoli e che sopportano grandi ansie e preoccupazioni.

Le lettere delle mamme nei corridoi del reparto

“Ringrazio tutti, dall'infermiere a chi porta il latte e soprattutto i dottori, sempre umani e disponibili. Siete la luce della speranza”, scrive Sofia in uno dei messaggi che è indirizzato "agli angeli del reparto Neurochirurgia" dell'Ospedale pediatrico Santobono. La lettera è stata poi pubblicata sul gruppo Facebook SOS – Sostenitori Ospedale Santobono.

“Chi passa da questo corridoio – scrive la mamma di un piccolo paziente – anche se, come me, per fortuna solo per pochi giorni, varcata quella soglia porta con sé gli occhi pieni di paure, di domande, di angoscia delle mamme e di quei bambini che sono così piccoli, ma anche grandi insegnanti per noi”.

Il Santobono è stato in prima linea negli ultimi due anni anche per assistere i bambini ammalati di Covid. I medici e gli infermieri e tutti gli operatori sia sanitari che amministrativi, non si sono risparmiati per aiutare tutte le famiglie a superare le difficoltà.