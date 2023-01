Al Rione Sanità notte di concerti la Vigilia della Befana: in piazza anche 99 Posse e Foja Nella III Municipalità la kermesse musicale Sanità Tà Tà: tantissimi artisti si esibiranno la sera del 5 gennaio 2023.

A cura di Pierluigi Frattasi

Al Rione Sanità e al borgo Vergini di Napoli va in scena la kermesse musicale Sanità Tà Tà: una serata interamente dedicata alla musica con grandi artisti, come 99 Posse, Foja e Rosario Miraggio, solo per citarne alcuni, che si esibiranno sul palco in piazza Sanità, con altri 9 punti musicali in tutto il quartiere, la sera del 5 gennaio 2023, dalle ore 18,00 a mezzanotte. L'evento è organizzato dalla III Municipalità Stella-San Carlo Arena, in collaborazione con la Fondazione di Comunità San Gennaro, e vede la direzione artistica di Massimo Jovine.

La Notte Bianca della musica al Rione Sanità

Sanità-Tà-Tà "La Notte della Musica al Rione Sanità" arrivata quest'anno alla sua quinta edizione, chiude il programma natalizio “Vedi Napoli e poi Torni”, sostenuto e promosso dall’Assessorato al Turismo e alle Attività produttive del Comune di Napoli.

Il palco di Piazza Sanità sarà particolarmente dinamico, con tantissimi artisti tutti dal sound diverso 99 Posse, Foja, Rosario Miraggio, Marco Calone, Valerio Jovine, Emiliana Cantone, Andrea Tartaglia, Mavi, Gabriele Esposito, Mr. Hyde, Renato Biancardi (Popp ICE), Pepp Oh, Milena Setola, Roberto Lama, Mara J, Gaiè, Maddalena Sorrentino, Federico Di Napoli, Chiodo Fisso, Mirko Dionisi, N’DRÈ, Fabio Gargano, Enzo Picone, Angelo, Marika Cecere, Renato Maggio, Giuseppe Madonna, Sabba, Pino Giordano, Tony Riva. La presentazione dei live è affidata agli speaker di Radio Marte, media partner dell’evento, guidati dal direttore artistico della radio Gianni Simioli: Gigio Rosa, Marta Martinez, Francesco Mastandrea, Marco Critelli, Davide Scafa, Ciro Salatino, Fabio Brescia, Gaetano Gaudiero, Timo Suarez, Vincenzo De Honestis, Gigi Soriani, Elisa D’Avino, Rosanna Iannaccone.

Armato: "Musica in tutto il quartiere"

La kermesse Sanità Tà Tà va ad arricchire il cartellone di eventi messo in campo dal Comune con le feste di Natale. In questi giorno c'è anche il Villaggio della Befana che sarà a piazza Mercato fino al 5 gennaio. Sull'evento Sanità Tà Tà interviene l’assessore al Turismo e alle Attività produttive Teresa Armato:

La sinergia tra l’assessorato e le dieci Municipalità ha reso questo Natale a Napoli davvero straordinario, con tantissimi eventi di musica e teatro, itinerari turistici e visite nei laboratori artigianali. Ora arriva il gran finale con Sanità-Tà-Tà, uno degli eventi di punta di queste festività. Una manifestazione che intende valorizzare sempre più il quartiere. Il Rione, dalle 18.00 a mezzanotte, sarà chiuso da Via Crociferi (lato piazza Cavour – ingresso Vergini) e, fino al ponte della Sanità, ci saranno nove punti musicali, venticinque artisti e quattordici presentatori. Un gran finale in musica in uno dei quartieri simbolo di Napoli che negli anni sta diventando sempre più conosciuto dai turisti e dai cittadini grazie ai suoi monumenti, alle tante associazioni che vi operano e alle attività commerciali.

Mentre il presidente della Municipalità III, Fabio Greco, sottolinea:

Ritorniamo finalmente con Sanità-tà-tà, per fare festa nel rione Sanità. I cittadini, i commercianti del quartiere, l’intero rione partecipa con entusiasmo al grande evento. È la Notte Bianca del nuovo anno e saranno coinvolti e animati con musica del vivo e dj set diversi punti del quartiere: Piazza Sanità, via Fuori Porta a San Gennaro, Piazzetta Crociferi, via Vergini 55, via Critallini 78, via Misericordiella, via Sanità Gradoni, Palazzo De Liguoro, Bar Sisu in via San Gennaro dei Poveri 25.

E il direttore artistico Massimo Jovine aggiunge:

Dopo la sospensione dovuta a questi anni di pandemia finalmente riparte Sanità-Tà-Tà, l’iniziativa splendida della “Notte della Musica al Rione Sanità”, giunta ormai alla 5a edizione. Al di là della forte volontà della parte politica e della popolazione, che hanno sempre sostenuto l’iniziativa, è importante sottolineare che questo evento non sarebbe realizzabile se non ci fosse il grande sostegno di tutti gli artisti che accettano ormai da sempre di esibirsi senza percepire alcun tipo di compenso, e che quindi rispondono sempre ‘presente' per sostenere questo quartiere simbolico di Napoli così ricco di storia e cultura.

Musica a Borgo Vergini

Oltre al palco centrale dove si esibiranno, tra gli altri, 99 posse, Foja, Miraggio, ancora musica nelle vie del Borgo Vergini:

Piazzetta Crociferi

Galera de Rua

Via Fuori porta San Gennaro

DJ Set – Roberto Biccari

Via Vergini -Altezza Cantina Sepe

Quartiere Latino

Via Cristallni 28

Umberto Del Prete – Tributo a Totò

Via Misericordiella – Dj Set

Via Sanita -Gradoni

Alessandro Brunelli. Mario Stanzione, Giuseppe Fonzo, Just Dance, Antonio Pollice, Velasquez, Lina De Magistris, Fire of Dance.

Bar Sisu-Via San Gennaro Dei Poveri 25Nick & Ciro

Mostra Fotografica – Antonio Manno

Bande Itineranti

PegaOnda

Madonna Dell'Arco con Banda musicale