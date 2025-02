video suggerito

Nel Rione Luzzatti dell'Amica Geniale, nuovo piano della sicurezza stradale: limiti a 30 km orari Cambia la viabilità a Gianturco, nei Rioni Luzzatti e Ascarelli: arrivano 70 nuove strisce pedonali, anche rialzate, e limiti di 30 km orari.

A cura di Pierluigi Frattasi

Cambia la viabilità a Gianturco, nei Rioni Luzzatti e Ascarelli, famosi per essere tra le location dove è ambientata L'Amica Geniale, la saga cinematografica tratta dai romanzi di Elena Ferrante. Arrivano strisce pedonali e limiti di velocità di 30 km orari. La zona dei due rioni popolari sarà infatti "interessata da un piano per la sicurezza stradale, con la realizzazione di una zona 30", quella appunto della velocità massima fissata a 30 km orari, come annuncia il consigliere della IV Municipalità, Carmine Stabile.

A Gianturco 70 nuove strisce pedonali

Il piano prevede la realizzazione di una nuova segnaletica orizzontale e verticale con 70 attraversamenti pedonali. Inoltre, saranno realizzati attraversamenti pedonali rialzati – il nuovo tipo installato sulle strade più pericolose della città – che saranno posizionati in via Murialdo, via Vesuvio, Piazza Coppola, via Marino Freccia e via Carlo Bussola.

"In via Gaetano Bruno – spiega Stabile – che è la strada più pericolosa dove si trovano due scuole elementari e una materna, verranno realizzati 4 attraversamenti pedonali rialzati". In totale ci saranno 10 attraversamenti rialzati. "Si tratta di una delibera di giunta comunale di giugno 2023 – spiega Stabile – che realizza al Rione Luzzatti una zona 30, per noi di estrema importanza. Era da tempo che stavamo chiedendo e lavorando sulla viabilità che riguarda la sicurezza dei pedoni. Da anni su quasi tutte le strade mancava la segnaletica verticale e orizzontale. Le strisce pedonali. Questa zona risponde a queste richieste. Ci saranno attraversamenti rialzati soprattutto in prossimità delle scuole. Un traguardo importante innanzitutto per i cittadini e anche per i visitatori, considerando che stiamo cercando di aumentate l'attenzione sul Rione Luzzatti e Ascarelli che da alcuni anni, grazie a L'Amica Geniale, è interessato da un flusso di turisti".