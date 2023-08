Al Pronto Soccorso del Cardarelli in un solo giorno 240 accessi: 4 su 10 in codice rosso Record di accesso al Cardarelli: 240 accessi nella giornata del 7 agosto. Dati simili a luglio, quando arrivava un paziente ogni 6 minuti, ma con più ondate di calore.

A cura di Giuseppe Cozzolino

Ancora record di accessi al Pronto Soccorso del Cardarelli: sono 240 le persone che hanno dovuto far ricorso alle cure del personale nella sola giornata del 7 agosto. Nonostante la fine delle ondate di calore, dunque, la pressione sul pronto soccorso del nosocomio resta alta ed al di sopra della media. Dei 240 accessi di ieri, 71 sono arrivati in codice giallo, altri 9 in codice rosso, per una percentuale pari al 34,6% del totale. Ma il dato sui codici rossi preoccupa: nella giornata di ieri hanno rappresentato il 4% contro l'1,7% della media nazionale calcolata su dati AGENAS 2020 su 574 ospedali italiani, tra cui lo stesso ospedale Cardarelli.

La maggior parte dei casi, i pazienti presentavano problematiche di tipo croniche o oncologiche, già in corso di trattamento presso altre strutture del territorio. Dei 240 casi di ieri, l'87% sono pazienti residenti nell'area di Napoli e provincia. Numeri che sono in linea con quelli di luglio, dunque, ma più alti rispetto alla media: un paziente ogni sei minuti, e questo mese per ora non si sono registrate ondate di calore, ma anzi le temperature sono state leggermente inferiori alle medie stagionali.

